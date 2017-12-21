中信公開賽今開打 盧曉晴曬恩愛

中國信託女子公開賽即將登場，參賽選手代表和與會貴賓在賽前記者會上合影。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／桃園報導〕對旅日名將盧曉晴來說，回到中國信託女子公開賽衛冕冠軍是個「甜蜜的負擔」，不過，每年只有這一次機會在台灣參賽，她格外珍惜。

總獎金500萬元的2017中國信託女子高爾夫公開賽，今天起將在東方球場開賽。去年盧曉晴上演神奇大逆轉，最終贏得勝利，今年回到台灣衛冕，感覺很放鬆，而且充滿著自信的光彩。她表示，雖然在比賽中從落後追趕，感覺打得比較沒壓力，但希望今年不要落後太多，不要打得那麼辛苦。

今年盧曉晴在日本拿了4座冠軍，獎金又突破1億日圓，表現很出色。回到台灣她覺得備戰並沒有特別不同，她說：「球場的風很強勁，一如往常我還是看不懂風，它是捲著吹。這場比賽我先生會幫我揹球桿，跟在日本比賽不同的是，場上的判斷都由我自己來，他只要照顧好我的球桿就可以了。」

至於今年造成她些許困擾的肩傷，盧曉晴表示，大致上沒有問題了，發炎的部位就是需要時間休息，現在特別注意不要讓右肩太累，賽前的熱身要做足。

打完這場比賽之後，她將進入休兵期，明年1月下旬赴美國進行3週的季前訓練，盧曉晴指出，會以體能訓練為主，希望明年體能狀況可以進一步提升，不要再受傷。

這場女子職業賽事是女子台巡賽和女子中巡賽年度封關戰，共有來自7個國家108位女將，競逐100萬元冠軍獎金。中國信託銀行副董事長利明献昨天在賽前記者會上表示，這場比賽是亞太地區各國選手一年一會的盛事，他期待女將們都能創下佳績，尤其是回來衛冕的盧曉晴，希望繼續把冠軍盃留在台灣。