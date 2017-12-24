桌球國手選拔賽／最想放棄的一年 邱嗣樺挺住了

邱嗣樺（桌協提供）

二度當選成人國手

〔記者許明禮／台北報導〕5年前，當時才念高二的國泰女將邱嗣樺，爆冷入選成人國手；不過，直到昨天，她才在107年桌球國手選拔賽領到第二張當選證書。

長顆打法的邱嗣樺，在第二次決賽以3：2逆轉國泰學妹陳亭婷，終結漫長的等待，她說：「第一次上國手有點運氣成分，這次比較篤定，心態調整比較好，一場一場慢慢來，不會想太多。」 2014年曾入選青奧國手的邱嗣樺，這幾年國手選拔賽都太想證明自己，反而打不好，加上身體病痛，她坦言：「今年是最想放棄的一年！」再次當選國手，給了她不小鼓舞，父親邱天化希望她再拚幾年，以奧運為目標，她則把近期目標放在世大運。

另一名國泰老將劉馨尹也在第二次決賽以3：0擺平學妹李昱諄，第12度入選國手。

男子組方面，直拍橫打好手洪子翔在第二次決賽以3：0力退一銀葉致緯，生涯第5度摘下國手頭銜。巧的是，去年他也是擊敗葉致緯入選國手，最近3屆國手選拔賽，他四度對上葉致緯，拿下3勝1負。

洪子翔上演老戲碼

洪子翔表示：「今年籤運還不錯，這幾年常碰到葉致緯，因了解彼此球路，打起來心裡比較有數。」

14度入選國手的江宏傑，在第二次決賽連闖5關，最後一役對上孫嘉宏，在局數2：0領先下先被追平，決勝局10：8聽牌下又錯失兩記賽末點，以10：12遭逆轉，和國手門票擦身而過。孫嘉宏則第5度搭上國手列車。