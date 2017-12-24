SBL》浪花兄弟回神 裕隆暢飲金酒

裕隆周士淵（左）進帳本季最高18分。（記者簡榮豐攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕賽前拿下3勝4敗，暫時位居後段班的裕隆，昨碰上金酒火力全開，全隊4人得分上雙，「浪花兄弟」呂政儒、周士淵合拿39分，率隊以99：79大勝對手。

裕隆呂政儒（右）拿下全隊最高21分。（記者簡榮豐攝）

呂政儒、周士淵合拿39分

裕隆昨登錄12人僅李德威未得分，其他全都有分數進帳，呂政儒拿下全隊最高21分，周士淵則進帳本季最高18分，他表示，能贏下這場比賽，主要記取前場比賽的教訓，集中精神在防守上，也收到成效。

裕隆前一戰才以69：93慘敗給富邦勇士，昨又以20分大勝對手，周士淵認為，球隊表現起伏大非好事，而身為隊上老將，有責任帶領學弟，他近期也多從板凳出發，期待胡凱翔、盧冠良等年輕球員多點發揮空間，也開玩笑的說：「每場都要我拿這麼多分，真的吃不消。」

金酒此役雖抓下46個籃板，但出現23次失誤。主帥吳俊雄表示，讓對手攻下99分，防守沒做好是輸球主因。金酒拉莫斯攻下全場最高32分、16籃板，蘇奕晉14分、11籃板，張容軒、張文平皆進帳10分，得分點多集中在先發球員身上，板凳合計僅拿下9分。

裕隆第6 台啤當爐主

裕隆獲勝後，目前戰績為4勝4敗、排名第6，而台啤昨晚不敵台銀，以3勝5敗成為聯盟爐主。