火箭2連敗 勇士當西部一哥

勇士杜蘭特（中）晃過湖人菜鳥庫茲瑪（左），上籃取分。 （今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕火箭昨在主場迎戰快艇，哈登再度飆出51分，但球隊仍以118：128吞下2連敗；勇士在杜蘭特與新秀貝爾合砍53分帶領下，在主場以113：106力退湖人寫下11連勝，並以26勝6敗超越火箭，重返西部龍頭。

哈登連兩場飆破50分都輸

哈登飆進6顆三分球，連兩場寫下51分，也是繼湖人布萊恩在2007年連4場得分破50分後，首位達成這項壯舉的球員，無奈火箭仍吞連敗，他認為球隊輸球，即使個人數據亮眼也沒意義。

保羅因鼠蹊部不適，無緣對決老東家，快艇團隊飆進18顆三分球，A.瑞佛斯貢獻6顆，締造生涯新高36分。

勇士上半場雖取得17分領先，易籃後，湖人展現韌性，一度追到2分差，但最後仍功虧一簣，吞下對戰11連敗。

湖人菜鳥庫茲瑪飆出全隊最高27分、14籃板，「球哥」波爾拿下全隊次高的24分，尤其三分球6投5中創下生涯新高，似乎慢慢找回出手信心﹔在決勝節表現突出的藍道進帳21分。

杜蘭特繳33分、7籃板、7助攻；貝爾先發上陣，繳出生涯新高20分，他表示湖人的同梯新秀都是隊上主力，總教練柯爾也希望他能上場與他們競爭，這場的表現對他是好兆頭，昨歸隊的D.格林挹注13分、11籃板、7助攻。