中信女子公開賽》1桿氣走盧曉晴 徐薇淩封后

徐薇淩（右2）贏得中國信託女子公開賽冠軍，多名選手上前潑水慶祝。（記者趙新天攝）

轉職業5年 首次在台奪冠

徐薇淩終於在台灣贏得冠軍，開心地把獎盃緊緊抱在懷裡。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／桃園報導〕一心想在台灣拿下1座冠軍盃的徐薇淩，昨與盧曉晴激戰18洞後，終於在中國信託女子公開賽以總計214桿，1桿之差封后。

徐薇淩推進勝利推桿後，高舉雙手慶祝，多位台灣選手上前追著她潑水祝賀。她說：「能跟盧曉晴一路拚戰互搶博蒂，打到後來心情好放鬆，這是場讓我印象深刻且很有記憶點的比賽。」

徐薇淩和盧曉晴前12洞各有斬獲，博蒂交替出現，第13洞徐薇淩開球打下沙坑，吞了雙柏忌，一下子落後2桿。

盧曉晴稍後在第15洞和17洞都吞柏忌，站上第18洞梯台時，又回到平手。沒想到最後一洞開球左拉飛出界外，她雖努力收下柏忌，仍看著徐薇淩兩推進洞，反逆轉贏得勝利。

這是徐薇淩轉職業5年來，第1次在台灣捧起冠軍盃，生涯累計已獲得3座冠軍盃，她說：「隔了3年又拿到冠軍盃，真的很開心。這次的心情調適得很好，沒把冠軍看得那麼重，反而更能專注在每一桿。」

徐薇淩也感謝台灣大哥大的贊助，上週一才舉辦記者會宣布，馬上就打下冠軍。

盧曉晴也盛讚徐薇淩進步很多，「3年前在美國跟薇淩一起打球時，她的距離還沒有那麼遠，揮桿也還沒有那麼穩定。這回合她打得真的很好。」

李旻303萬 台巡賽獎金后

這場是今年女子台巡賽封關戰，李旻以303萬元獲得獎金后，徐薇淩靠著昨100萬元冠軍獎金進帳，以249萬元居次，陳宇茹213萬元排名第3。