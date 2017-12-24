穀保非典OB賽 陳冠宇太搶戲被虧

林子崴（右）與學弟林子崴。（記者林正堃攝）

先發一壘 打擊選到保送

陳冠宇（右）和小球迷陳冠宇。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕穀保家商、南英商工和高苑工商3所青棒強權，昨同日舉辦OB賽，穀保除了業餘校友打爆米花聯賽，幾乎全員到齊，且球員下場時都守「非平常」的守備位置，兩隊開戰熱鬧滾滾，戰成6：6平手，但聯絡感情比勝負更重要。

旅日投手陳冠宇昨天參加母校OB賽，先發一壘架式十足。 （記者林正堃攝）

旅日左投陳冠宇自嘲是「打不出全壘打的中心打者」，昨擔任一壘手，發生1次接球失誤，打了兩打席選1保送，但也沒安打，他笑說，雖然很愛打擊，不過專注練投後，幾乎沒練過打擊，「日職留下5打席，但都被三振，現在站上去看起來球很甜，但都打不到，明年如果交流賽還有機會打，希望把球往中間送，別再被三振了。」

陳冠宇打擊時，主持人還提起他10多年前青棒時期邊打邊哭的事，他也配合做出拭淚動作，隨後竟還模仿王柏融搖晃棒頭的打擊姿勢，他笑說：「這樣哪有比較好打！根本沒辦法打啊！」

下任會長 阿綱點名大王

OB會長高志綱說，OB賽的目的就是校友們聯絡感情，「每年都找一天，來走走看看，校友們彼此之間聯繫一下近況，現在球場又比以前更好。」

高志綱說，接下來他的任期結束，至於繼任的OB會長，他開玩笑點名因赴美自主訓練不克前來的王柏融。不過，高志綱也說，接下來為了保持比賽熱度，考慮之後兩年舉辦一次OB賽。