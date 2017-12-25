SBL》蔡文誠飆破3000分 「贏球更有感」

蔡文誠（右1）昨對金酒第二節兩罰俱中，達成生涯3000分，成為SBL第13人，與妻子、孩子分享榮耀。

（記者廖振輝攝）

點出防守問題 下半場拚到逆轉勝

〔記者卓佳萍／台北報導〕富邦勇士昨在平安夜大戰挑戰龍頭位置，雖一度落後金酒14分，但「本土洋將」蔡文誠下半場「開會」點醒隊友，他和張宗憲都攻下19分，率隊以86：83逆轉，戰績5勝3負登上聯盟第一。

蔡文誠在次節剩6分34秒時兩罰俱中，達成生涯3000分，成為聯盟第13人，當時雙方戰成平手，隨後金酒打出一波17：3攻勢，富邦帶著13分落後進入下半場，也讓蔡文誠在中場舉行的3000分頒獎典禮上開心不起來。

富邦勇士張宗憲（中）拉桿上籃，金酒洋將拉莫斯（右）從後封阻。（記者廖振輝攝）

下半場開始前，蔡文誠聚集場上球員開會，點出防守問題，張宗憲第三節繳出11分，蔡文誠也貢獻9分，戰局形成拉鋸戰。終場前1分20秒，林書緯投進超前三分彈，加上關鍵2罰俱中，鎖定勝利。

目前累積3015分的蔡文誠表示，其實賽前根本沒有注意，直到來球場，開始有人恭喜他，拿到3000分時連金酒洋將拉莫斯都祝賀他，「但當時落後有點沒感覺，直到最後贏球才覺得開心。」

勇士重回戰績龍頭

教練許晉哲開玩笑表示，聯盟常有什麼生日魔咒、紀錄夜魔咒，「當時心想，文誠不要搞我們啊。」他在第4季時聽從洪志善建議，接受乙組出身的蔡文誠加入東風（璞園前身），現在兩人又同隊，許晉哲說「很替他開心啦！」

看到蔡文誠拿到3000分，「台灣噴射機」張宗憲被問及是否要挑戰，他反問，「達成要花多久時間？完全無法想像。」