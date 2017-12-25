桌球國手選拔賽》3個願望1次滿足 李昱諄「乒」到國手

李昱諄昨以3：1力退新科青奧國手蘇珮綾，首度領到國手證書。（桌協提供）

〔記者許明禮／台北報導〕12月6日，國泰女將李昱諄在20歲生日這一天許下3個願望，全都是希望能當選國手，昨天果然如願以償。

拍下蘇珮綾 首度當選

李昱諄在107年度桌球國手選拔賽女子第4次決賽，以3：1力退新科青奧國手蘇珮綾，首度領到國手證書，她說：「真的有些不可思議，剛打完還無法跳脫選上的心情，還在想下一場要怎麼打。」

今年勇奪比利時公開賽21歲組女單冠軍的李昱諄，兩年前就有機會一圓國手夢，當時她在第5次決賽衝關賽以1：3敗給林珈芝。去年，李昱諄也兩度打到決選才輸給學姊林佳慧、黃禹喬；今年她在第2次決選也栽在自己人劉馨尹拍下，生涯第4度和國手頭銜擦身而過。

李昱諄表示：「去年兩次從決選摔下來後，下一輪都無法控制情緒瞎打一通，今年就告訴自己，無論如何一定要堅持下去，一場一場好好打。」

來自高雄的李昱諄，國小在擔任體育老師的外公啟蒙下接觸桌球運動，但直到高中加入國泰隊才嶄露頭角，曾以第一名入選18歲國手，堪稱大器晚成。

國泰昨搶下3席國手資格，除了李昱諄，林佳慧在第3次決賽，從決勝局7：10絕境下奮戰不懈，最後以3：2逆轉合庫許慧純，第14次當選國手；鄭先知也以3：1解決合庫王意如，第8度奪下國手頭銜。

王意如則在第4次決賽重起爐灶連闖5關，最後以直落三拍退隊友林珈芝，連續5年搭上國手列車。