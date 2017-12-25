三分球「27投3中」！勇士中止11連勝

勇士球星杜蘭特（右）昨役手感不佳，無法率隊贏球，勇士中止11連勝。（美聯社）

寫下近2年得分新低

〔記者粘藐云／綜合報導〕背靠背出賽的勇士昨在主場迎戰金塊，向來以三分球見長的他們，外線瘋狂打鐵，全場27投僅3中，終場以81：96中止11連勝，得分也寫下近兩季新低。

勇士上次單場得分低潮已是2016年3月20日，當時以79：87不敵馬刺；昨勇士團隊命中率僅3成86，三分球更只有11.1%，在D.格林開場投進第一顆三分球後，竟連續20次三分線出手落空，一路挨打。

勇士主帥柯爾說：「我不覺得今晚我們有投入情緒。」他認為球隊在連勝後，很容易放鬆戒備，且大家沒樂在其中、也沒開心打球。

杜蘭特攻下全隊最高18分，K.湯普森三分球10投僅1中得15分，D.格林挹注10分，全隊僅有3巨頭得分上雙。

金塊主帥酸勇士 樂收耶誕節禮物

金塊除了用強悍的防守讓全聯盟進攻效率最佳的勇士只拿下81分，且團隊命中率為46.3%，先發5人有4人得分上雙；G.哈里斯繳全隊最高19分，約基奇18分。

金塊主帥馬龍說：「我不記得有看過很多球隊三分球27投3中，這對我們來說是很棒的勝利，耶誕節也會過得更開心。」

西部另一強權馬刺昨迎戰國王，37歲老將P.加索繳出14分、11籃板、10助攻，收下近兩年來第一個大三元，加上艾德瑞吉攻下全隊最高29分，率隊以108：99獲勝。