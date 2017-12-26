棒協會費翻倍 未經許可先收錢

棒協秘書長林宗成稱因為自辦賽事上千場，政府補助又減少，才會調漲會費。（資料照，記者林正堃攝）

棒協：因政府補助減少調漲

〔記者徐正揚／綜合報導〕針對體改聯質疑棒協將入會費、會員年費都調漲2倍，秘書長林宗成昨強調，棒協超過20年沒有調整會費，為自籌財源才決定調漲；由於爭議越演越烈，棒協昨稍晚再發4點聲明，坦承未經體育署同意就先行收費是作業疏失，日後若有超收會全數退回。

林宗成指出，到棒協服務將滿20年，當年入會費、會員年費就各是1000元、300元，迄今起碼超過20年沒有動過，因應國民體育法修法，日前召開理監事會，除通過組織章程修正草案外，也決議調漲入會費、會員年費為2000元、500元。

體育署未許可 棒協坦承作業疏失

棒協調漲會費，立委黃國昌痛批體育署推動的「體育協會改革」，根本已經淪為一場集團性詐騙！署長林德福表示，還未核准棒協章程，棒協應顧及新加入會員的權益。林德福說，協會入會費高低各有其目的，泳協只訂200元，棒協2500元，體育署依各協會現狀，推算1500元比較合理。

林宗成表示，棒協每年自辦比賽上千場，其中聯賽、爆米花聯盟、黑豹旗就有600場，賽事成本不斷增加，政府相關補助又逐年減少，必須設法自籌財源，所有收支都納入協會帳戶，並遵照體育署規定，做到財務公開透明。

根據體育署「民眾申請加入特定體育團體會員」統計，棒協有11382人申請加入，若全部審核通過並完成繳費，棒協會費收入可望進帳近3000萬元，林宗成認為，這對棒協推展會務很有幫助。

新章程許可後 超收部分全額退還

棒協在稍晚聲明坦承疏失，確實在體育署尚未許可下即先行收費，因此決定若新章程許可後，已收費會員入會費及年費與所收金額有差距，則超收部分將全額退還，另新會員收取入會費及年費時間，也將從體育署許可日起10天為新增收費期。

外界也質疑出現「人頭會員」，棒協則說明這次新申請加入棒協的初審會員名單，都是20日於體育署官網甫結束申請之入會名單，並於21日在體育署召開的記者會上公開交給棒協，隔天即依據此進行審核及繳費等作業，強調在此之前絕未碰觸任何入會作業。