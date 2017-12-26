運動協會調查》泳足羽網棒籃 滿意度不佳

台灣師範大學及台灣趨勢研究公司合作《國人運動環境觀感大調查》，昨舉行發表會。（記者吳柏軒攝）

〔記者粘藐云、吳柏軒／台北報導〕為了解國人對於台灣運動環境、政策及各單項協會的看法，台灣師範大學及台灣趨勢研究公司合作《國人運動環境觀感大調查》，其中「單項運動協會觀感評比」部分，巧固球、躲避球、跆拳道、田徑及體操協會獲得評比滿意度前5名。只是台灣趨勢研究總經理彭賢恩提到，單項協會滿意度整體分數並不高，調查結果可做為未來協會修正的參考。

該研究針對台灣73個單項運動協會進行評比，評比內容分為4大項目，包含「協會人才培育積極度」、「協會賽事遴選選手及教練公平性」、「協會財務透明度」、「協會成員專業代表性」，滿意度前5名只是「相對較高」，不一定反映協會真正運作效能。

研究問卷採取立意抽樣，共有10164份問卷，調查對象為全國13歲以上且近1年內有從事運動或觀賞運動者，且部分協會填答有效問卷數少於30份，故將其排除，共有34個協會列入排名。而國人最關注的棒球、籃球、羽球、網球等熱門運動項目的協會，都落在15名以外。

86.7%民眾挺體改

此外，台灣有多達86.7%的民眾支持國體法修法，且有超過50%以上的民眾認為，建立完善選訓制度、注重基層教練與選手養成、提供選手完善職涯照顧為體育優先改革項目。