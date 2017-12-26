札蛋企圖催淚 大谷一開口就破功

大谷翔平收到火腿監督栗山英樹親筆祝福。 （取自火腿網站）

〔記者倪婉君／綜合報導〕「Long Time No See.」大谷翔平昨在札幌巨蛋一開口就撂出這句英文，在場3萬名火腿球迷頓時爆出笑聲，也沖淡原本送別會的傷感；最後大谷踏上投手丘，投出象徵性的最後一球，成功落進當年延攬他入隊的監督栗山英樹手套裡。

大谷翔平（左）收到火腿監督栗山英樹（右）親筆祝福。 （取自火腿網站）

「好久不見，我是大谷翔平，謝謝大家來我的記者會，敬請享受今晚。」火腿球團在靠近投手丘的三游區架設舞台，大谷翔平一開場的這席話都用英文表達，不只球迷，也讓身旁的栗山英樹及翻譯都笑了。

23歲的大谷翔平，全場帶著笑顏，他希望和球迷分享明年轉戰天使的喜悅，以及對老東家火腿的感謝，「晚安，今天大家可以笑，在這裡想說的不是離別，而是分享感恩的心情。」在撂完簡短英文後，大谷就轉換回日文，感謝球團、父母、隊友和球迷，「有各位的關照，我才能走到這裡。」

5年前的昨天，剛成為火腿一員的大谷，就和栗山英樹有過投打對決。昨晚經典畫面重現，只是栗山改為蹲捕，接住愛徒在札幌巨蛋的最後一球。原本希望高中畢業後就挑戰大聯盟，但大谷表示不後悔先加盟火腿，讓他可以變得更強之後，再向「世界一」挑戰。

大谷將親筆簽名的天使17號球衣送給栗山，也收到監督回贈的禮物，上面親筆寫著，「相信會成為世界一的選手。」回到休息室後，大谷在透明板上用日文寫下「謝謝」，在鏡頭前揮手向球迷最後道別。