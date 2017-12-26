運動員第二春系列報導／三商虎陳正中改名 榮登餃餃者

陳勝騏現在經營餃子館，在當地小有名氣。（陳勝騏提供）

陳勝騏原名陳正中，過往效力中職三商虎隊，曾轟出中職史上首發滿貫砲，是虎軍當年的本土強打。退役後，陳勝騏短暫擔任台灣大聯盟教練，但沒有投入基層教職，而是接下家中的餃子館，將美味發揚光大。

陳勝騏（原名陳正中，右）曾轟出中職史上首發滿貫砲，左為童琮輝。（資料照）

陳勝騏開的青島餃子館，在高雄當地小有名氣，2009年莫拉克颱風來襲，青島餃子館曾發起義賣活動；今年12月初，高雄市觀光局舉辦的「高雄餃餃者」系列活動，青島餃子館也榜上有名。

陳勝騏說，開店至今大約17年，本來從台灣大聯盟退役後，還是有機會在球界擔任教練，但一來當年文化大學沒有教育學分，考量當教練還要花時間進修考教職，且奔波十幾年的他很想求個安定，因此決定轉換跑道，改賣北方特色餐點。

「當球員就是顧好自己的技術，開店當老闆就很不一樣了，每天的材料採買、開銷，什麼都要自己來。」談到開店的甘苦談，陳勝騏認為不輸在職棒界打滾，不過畢竟是自己開店，忙碌之中也多了和家人相處的時間。

雖然不在球界，陳勝騏仍有對棒球的愛，社群粉絲團除了店名，也特別標註「愛棒球的餃子」。陳勝騏日前參與傳奇球星公益賽，笑稱已十幾年沒穿上球衣，因平時要顧店，也已十多年沒上來台北，「經過一些路段時，還滿懷念當年的。」（記者林宥辰）