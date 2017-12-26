台北國際城市青少棒賽》王祥恩3拍子 旅外當目標

新埔王牌投手王祥恩是投打守3拍子球員，未來目標是能夠旅外打球。（記者林正堃攝）

新埔險勝崇明晉16

新埔王祥恩敲2安。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕新北新埔昨以6：5險勝南市崇明，在2017年台北國際城市青少棒賽以Ｅ組第2晉級16強，王牌投手王祥恩敲2安又投3局是重要功臣，他希望珍惜國中最後一年，為升上高中做好準備，希望有機會旅外。

投打、蹲捕樣樣來

王祥恩先發蹲捕扛第3棒，前2局敲2安還有打點，第3局接替投球守住6：5領先，4局下一度連投8個壞球，2出局後搞成滿壘，幸及時以三振化解危機，後援2.2局無失分。他表示，因為熱身不夠才一直投壞球，喊暫停後就投給打者打。

王祥恩雖是九年級卻已超齡，明年許多重大賽事無法報名，他表示，既然很多比賽不能參加，就要珍惜每場比賽，現在就一球一球慢慢來，把手感調整起來，為升上高中做好準備。目前他長到173公分，最快球速測得133公里，未來目標是旅外。

新埔總教練何凱翔指出，打完2局上就以5：0大幅領先，造成球員心態容易放鬆，才讓對手逮住機會攻出大局拉近比數，4局下喊暫停只是提醒王祥恩把呼吸調整好，用平常練習的動作去投，日韓球隊不論投、打、守，整體動作都很一致，值得台灣球隊學習。

新埔今再戰大阪

今天進行16強賽與8強賽，新埔是複賽抽籤後唯一遭遇預賽同組冠軍的球隊，上午10點在觀山Ｄ球場再戰Ｅ組第1日本大阪，新埔在預賽以1：19落敗。