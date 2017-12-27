中職》兄弟「30人名單」 年後赴美春訓

2017/12/27 06:00

〔記者林宥辰／綜合報導〕中職各隊球員都將陸續在1月中向球隊報到，中信兄弟除了在屏東春訓，2月20日還會赴美國土桑，讓球員體驗美國春訓。中信兄弟領隊劉志威表示，赴美名單要視春訓狀況而定，預計約30人左右。

中信兄弟明年照往例年初將在屏東春訓，2月20日還會赴美，讓球員體驗美國春訓。（資料照，記者黃志源攝）

到亞歷桑那州 將打練習賽

兄弟球團今年下半季就已規劃隔年赴美春訓，目前確定要到位於亞歷桑那州的土桑市，也是美職洛磯隊所屬的2A球隊主場坐落地。

劉志威說，球隊預計1月中投捕先報到，2月1日展開春訓，預計會有30至32人去美國移訓，要看球員的調整狀況，在美國會安排大聯盟體系的球隊打練習賽，也讓球員體驗一下國外春訓的規格。中信在月初提交保留契約球員達58人，等於只有過半數球員會赴美。

此外，兄弟外籍二軍總教練大威約滿後未續約，二軍總教練目前懸缺，劉志威說，應會從球隊內部選人接任，確認後會一併公佈。

Lamigo桃猿2017春訓，全隊跑步熱身。（資料照，記者徐正揚攝）

桃猿縱貫日本 跑札幌沖繩

除了中信，桃猿在1月中開訓後也有出國行程，包括和羅德石垣島交流戰邁入第3年，明年2月17、18日開戰；到了2月28日和3月1日，猿隊則要進軍日本本土，在札幌巨蛋和日本火腿隊進行2場熱身賽。猿隊前身La new熊隊，2006年在亞職大賽就曾和火腿交手，當時在冠軍戰敗給王牌投手達比修有。

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