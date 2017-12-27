中職》悍將重訓營開課 初步溝通「薪」事

富邦悍將球員李宗賢（左起）、張瑞麟、蔡友達昨參加重訓營。（富邦悍將提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕中職各隊陸續備戰新球季，富邦悍將昨起為年輕球員舉辦重訓營，幫助球員建立正確重訓觀念、強化身體素質，共22位選手參與。

左投林政賢、主力三壘手李宗賢都參加重訓營，兩人新人合約月薪都不高，李宗賢拿10萬、林政賢則僅一軍底薪7萬，但今年表現亮眼。林政賢雖因傷僅出賽17場，但78.1局投球，防禦率僅3.79；李宗賢本季出賽105場，打擊率0.274和去年相去不遠，成功扛下富邦悍將三壘手位置。

富邦悍將幾位高薪球員，都還有複數年合約在身，球隊近期已和不少球員談約，不過都僅止於初步溝通。富邦總監陳俊池說，現階段還在談約，不方便透露太多。

課表參考小熊隊

富邦悍將年輕球員們昨起備戰，上午為體能與傳接球訓練的戶外課程，下午則為重量與緩和訓練的室內課程。體能教練江奕昌說，課程內容參考美國職棒小熊隊的重訓營課程，也延續秋訓安排的營養及心理課程，以建立選手正確的飲食觀念及心理強度。

富邦悍將重訓營分兩階段進行，12月26日至1月6日在北部以宿舍及真理大學為據點，1月9日至13日則移師高雄。春訓預定於1月15日在燕巢球場開訓。