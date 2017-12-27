「CPR」連線啟動引擎 火箭遭轟墜落

哈登（右）昨拿下「準大三元」，但仍不敵雷霆魏少率領的CPR連線。（美聯社）

火箭少了保羅

哈登獨木難撐

〔記者廖聿偉／綜合報導〕少了主控保羅，哈登昨奮力繳出29分、14助攻和8籃板「準大三元」成績單，但獨木難撐大局。近況極佳的雷霆在「三巨頭」安東尼、喬治和魏斯布魯克合力轟下75分的情況下，以112：107在主場摧毀火箭，拿下5連勝。

明星控衛對決

魏少、哈登五五波

上季爭奪年度MVP的兩大明星控衛，在耶誕大戰對決，魏少攻下全場最高31分，外加6籃板和11助攻，與哈登表現不相上下；但關鍵時刻卻是由羅柏森當英雄，他在終場前27秒賞給哈登一記火鍋，阻斷對手扳平契機，隨後再投進致勝分，扮演贏球功臣。

雷霆度過磨合陣痛期，「三巨頭」表現也漸入佳境，近8戰拿下7勝，衝上西部第5。喬治昨攻下24分，安東尼則貢獻20分，魏少表示，「我們成功破解對方的防守，全隊輪流飆分，勝利就會變得更容易。」

火箭在保羅傷後陷入低潮，14連勝後苦吞3連敗，將龍頭寶座拱手讓給勇士。總計保羅出賽時，火箭的戰績是15勝1敗，缺陣時僅有10勝6敗。

哈登表示，「不用太過擔心，球季還很漫長，我們很快就能找回勝利方程式。此役攻守都不穩定，尤其外線沒有發揮。」

火箭是全聯盟最會投三分球球隊，整季已出手1373次、命中508球皆居聯盟之冠，但本場三分球命中率32.4％，種下敗因。