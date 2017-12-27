城市青少棒賽》新明遭逆轉 日韓包辦4強

桃園新明總教練黃湋志（左）賽後召集球員精神訓話。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕2017年台北國際城市青少棒賽昨產生4強，僅有的2支台灣球隊桃市新明、竹市成德分別敗給日本豐田、名古屋，創下賽史繼2009年後再次由外隊包辦4強。

新明林翊翔敲出場內全壘打，帶有三分打點。（記者陳志曲攝）

新明2局上灌進4分以4：2首次超前，打完4局上兩度取得4分領先，4局下卻狂丟7分遭豐田逆轉。新明總教練黃湋志坦言這2局確實很傷，對手的贏球企圖心很強，選球、纏鬥力、打擊細膩度都比較好。

新明以9：14吞下新學期首場硬式敗仗，黃湋志說，「我們從9月以來第1次輸球，未必不是好事，至少讓球員知道，棒球沒有那麼簡單，自己還有哪裡不足。」

林翊翔3分場內全壘打

從國小幾乎都打第1棒的林翊翔，3局上跑出3分場內全壘打，助新明以7：3拉開領先，5次打擊獲4次四死球，另有1轟跑回3分，擔任開路先鋒超級吸睛，他覺得豐田「瘋瘋的」，打擊穩定、棒子很黏、串聯又好，讓他學到在場上的積極度與2好球後的打擊想法。

今天進行4強賽，豐田將與名古屋爭奪冠軍戰門票，豐田總教練小林晉也指出，兩隊同屬東海聯盟，經常一起練習，交手次數很多，「我們輸多贏少，來台灣又碰上，很想贏他們。」

另1場四強由2014年冠軍日本大阪對韓國首爾。