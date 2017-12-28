亞洲最性感「網」美是詹 小薇有意見

國外部落客自行評選出的WTA性感榜，意外再掀謝淑薇（右）與詹詠然（左）不合的話題。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕現任女網雙打世界球后詹詠然在「WTA性感榜」高居排名47、也是所謂「亞洲第1」，消息傳出，謝淑薇隨即在臉書提出不同看法，引發國內網友熱議，由於被酸是嫉妒，雙方甚至爆發筆戰，讓詹、謝糾纏不清的恩怨情仇，年終歲末意外又添插曲。

謝淑薇清晨在臉書po出「全球百大性感女網球員，詹詠然亞洲第1」的網路新聞，並發表高見：「覺得亞洲王薔身材臉蛋都好，笑起來更美，怎麼沒第一？​印度米爾札也不錯，從小就是美人胚子。日本的Miyu Kato（加藤未唯）臉蛋很可愛，笑起來也很甜美！嬌小的身材，連我都想寵愛她一下！還有哪些大家覺得很美、很性感，或外型相當不錯的亞洲球員呢？」

雖然不少死忠粉絲留言支持，但也有網友直說：「少講別人壞話，用成績證明自己。」小薇本人乾脆親上火線回應；另有網友表示：「怎麼覺得妳在嫉妒人家，哈哈哈哈。」她也不甘示弱反問：「嫉妒甚麼呢？」雙方一來一往互嗆激烈，戰火似乎延燒至球迷身上。至於詹詠然正在澳洲布里斯本備戰新球季，迄今未對此事表態。

其實「WTA性感榜」並非職業女網官方設置，而是由熱愛網壇美女的外籍部落客自行彙整，僅供參考、不具實際價值。這份榜單除了外型外，也看重實力與名氣，2017年榜首為「丹麥甜心」沃茲妮雅琪，烏克蘭絲薇托莉娜、西班牙穆古魯莎緊追在後，走出禁藥陰霾的俄羅斯莎拉波娃則屈居第4。