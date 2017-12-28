MAZDA台日青棒賽》得點圈攻不下 平鎮吞首敗

岐阜縣明星隊投手成功化解壘上有人危機，隊友興奮地衝進場內迎接勝利。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕平鎮高中遭到岐阜縣明星隊低肩側投的先發投手林泰輔壓制，以1：3敗下陣來，終止在MAZDA台日青棒賽的開幕2連勝，岐阜則拿下首勝。

日推低肩側投 難適應

平鎮前4局只有戴培峰和林子豪各敲1安，以0：1落後，第5局才靠著陳俊孝和林靖凱連續安打攻下一分。平鎮總教練吳柏宏表示，國內高中低肩側投的主戰投手，大概只有興大附農林奕丞，平常很少對上這種投手，比較難適應，不過，還是有不少球打得很強勁，可惜落點不佳，此外，兩次失分都是暴投後被安打失分，也是輸球的關鍵。

平鎮先發投手李承楨第1局被擊出2支安打失1分，之後投到5局結束只再被打2支零星安打，6局上李承楨一上場再被安打，岐阜以觸擊推進後，平鎮換上朱益生，只投1人次、四壞球，平鎮把二壘手林靖凱推上投手丘，被擊出二壘打連失2分，岐阜3：1再拿回領先。

林泰輔先發5局拿下勝投，被擊出4支安打失1分，林泰輔退場後平鎮攻勢增加，但局局留下殘壘，未能逆轉戰局。

第8局平鎮戴培峰和林子豪連續安打，郭玟毅被保送，1出局攻佔滿壘，可惜何逸龍打出雙殺打；9局下最後反攻，平鎮先四壞球上壘，林靖凱和宋晟睿安打，2出局攻佔滿壘，輪到前4次打擊2安打的戴培峰，遭到再見三振而結束比賽。