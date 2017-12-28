MAZDA台日青棒賽》怪投林奕丞關門 興大附農險勝大阪

興大附農側投林奕丞後援1局無失分，成功關門，拿下救援成功。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／斗六報導〕MAZDA台日青棒賽昨斗六賽事，興大附農以3：2擊敗大阪明星隊，戰績2勝1敗，穀保家商則以6：9不敵千葉縣明星隊，戰績1勝2敗。

昨役前六局打完興大附農取得2：1領先，七局下姚雨翔適時敲安，打下保險分，八局上大阪明星隊追回1分，無奈九局上反攻無力，遭側投林奕丞封鎖，最終以1分差落敗。興大附農中繼投手陳璽文投4局被敲4安，失1分拿下勝投，林奕丞後援1局無失分添救援成功。

前天興大附農以5：13不敵千葉縣明星隊，昨以1分之差氣走大阪明星隊，興大附農教練李明益說，上一場出現太多不必要的失誤，這一場就沒再發生，選手表現不錯。

林奕丞今年高三，國二改練側投，最快球速僅125公里，靠著詭異球路在投手丘上生存，今年拿下玉山盃和黑豹旗投手獎，他笑稱，「剛好對方沒打好，運氣好啦。」此役投完，李明益表示，今天對和歌山明星隊，應該會讓林奕丞先發。

穀保9上失守 不敵千葉

另一戰打完前8局6：6平手，9局上穀保二壘手李承風、游擊手王順和先後失誤掉1分，接著田宮裕涼敲出兩分打點安打，一棒擊沉穀保，千葉縣明星隊收下3連勝。

穀保教練周宗志表示，第9局選手專注力下降，出現兩次不該發生的失誤，也影響投手心情。雖然輸球，不過周宗志認為，第9局張力很夠，球員在高張力比賽，經驗成長很快，相信他們會有收穫。