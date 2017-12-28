悍將復健組 陳凱倫祈趕上春訓

球季後段飽受腳傷所苦的富邦悍將陳凱倫，目前復健狀況越來越好。（圖：富邦悍將提供）

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將前天起為陣中年輕潛力球員舉辦重訓營、營養學等課程，早上課程選在淡水真理大學，下午就近回宿舍操練，幾位中生代球員自願一起投入訓練，球季後段飽受腳傷所苦的陳凱倫，就是其中的「復健組」。陳凱倫說，目前狀況越來越好，應能趕上春訓。

「起床時可以走路，是最開心的。」陳凱倫的傷是足底筋膜炎，這類傷勢痊癒不易且會復發，陳凱倫坦言，復健過程很辛苦，只能一步步來，「當時以為是小傷，沒特別注意，後來就是多問前輩、找防護員，像張建銘前輩就給了我一些建議，要我把它『當朋友』，現在不敢說會完全好，就希望把傷處附近的肌群練強壯一點，避免再次受傷。」

高國麟重訓

盼降低受傷機率

備受球隊期待的高國麟，今年成績不錯，打擊率0.285，另有9轟和22支二壘打，比賽中常可以看到，他擊出不少強勁飛球直射全壘打牆，差點就能形成全壘打。高國麟這幾天按表操課重訓，他說，重訓其實不單只是加強力量，也希望自己身體不要太容易疲勞、降低受傷機率。

高國麟說，秋訓結束後，他和同經紀公司的Lamigo桃猿隊捕手張閔勛一起自主訓練，銜接球隊開的重訓營課程。談到今年整體表現，高國麟說，他認為球打得紮實、擊球率有提升，「今年還算有達成給自己的目標，明年也是保持平常心，一樣的方式攻擊。」