職棒資歷帶青棒 日韓兩極化

日本高校大阪桐蔭監督西谷浩一表示，目前日本高校約有10幾名教練，過去曾為職棒教練或選手。（記者羅志朋攝）

日本高校 目前僅10幾位

〔記者羅志朋／斗六報導〕台灣青棒科班球隊，半數教練都是職棒退役球員或教練擔任，日本只有極少數，南韓比例則高達7成5。

今年MAZDA台日青棒賽大阪聯隊監督西谷浩一，是日本高校名門大阪桐蔭監督，帶隊近20年，現役日職球星中田翔、中村剛也、西岡剛、淺村榮斗和藤浪晉太郎都是得意門生，2013年U18世界盃在台開打，西谷擔任日本隊監督，今年是他第2次來台。

西谷表示，日本高校大概有4000支棒球隊，沒有科班和社團的分別，過去職棒和業餘關係不和諧，職棒退役球員和教練不能到高校教球，不過幾年前兩單位「破冰」，因此解禁，目前日本高校約有10幾名教練，過去曾為職棒教練或選手，未來應該會愈來愈多。

西谷指出，包含全國大賽、地方賽事和練習賽，日本高校球隊一年約打70至80場比賽，選手打球之餘，課業也十分要求，有些學校規定，如果學業成績不好，不能參與練習和比賽。

南韓7成5 都具職棒資歷

至於南韓青棒科班球隊有72隊，比台灣多30隊，其中7成5的教練都有職棒資歷，比率也高於台、日。

南韓青棒教練待遇優渥，平均月薪400萬至550萬韓元（約台幣11萬至15萬元），甚至不輸職棒，不過競爭相當激烈，如果球隊沒成績，兩年合約一到就可能丟了工作，流動率高，回職棒當教練的也不少。