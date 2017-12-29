190cm強投對決！ 平鎮李晨薰 完勝日本超級高校生

平鎮高中191公分投手李晨薰，先發8局只失1分，還催出148公里球速創個人紀錄。（記者廖耀東攝）

8局好投比下清宮虎多朗

千葉明星隊投手清宮虎多朗昨先發5局失2分承擔敗投，最快球速僅140公里。 （記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕身高都達190公分、最快球速皆破145公里，台、日2大「天龍強投」李晨薰、清宮虎多朗昨天在MAZDA台日青棒賽先發對決，李晨薰投8局失1分拿下勝投，率平鎮高中以5：1擊敗千葉縣明星隊，預賽戰績同為3勝1敗，今天2隊將爭冠。

就讀日本八千代松陰高校二年級的清宮，被日本《報知新聞》評選為10大體育新聞第1名的高中球員，包括阪神在內多支日職球團計畫在選秀指名他。千葉縣監督澤田洋一表示，清宮在投手丘霸氣十足，不畏懼打者，最快也能投到145公里以上，看好未來發展。

清宮昨投5局被敲2安，另送出5次保送，失2分承擔敗投，最快僅140公里，球速並未發揮；反觀才高一的李晨薰，投8局只被敲3安、飆8K、失1分，拿下今年台日青棒賽第2勝。

「李晨薰表現複製上一場比賽。」平鎮教練吳柏宏下了這樣的註解。4天前，李晨薰對大阪府明星隊先發6.2局無失分摘勝投，最快球速147公里，昨以148公里創下個人在硬式棒球賽最快球速紀錄。

吳柏宏表示，李晨薰有球速、變化球又準，且在場上投球不會受裁判和隊友影響，這樣的投手很難得，未來球速要突破150公里不是問題。

平鎮打完前8局僅2：1領先，9局上靠4安和1保送添得3分，奠定勝基。這幾場與日本隊交手，吳柏宏認為有許多地方值得學習，「日本投手投得邊邊角角，我們打者不夠冷靜，所以發揮不好，且日本打者在得點圈有人時，能確實將跑者打回來。」

平鎮、千葉明星隊今爭霸

今晚6點半在台體大棒球場進行冠軍戰，2隊將再度交手，平鎮目標2連霸，將由古林睿煬、江國謙擇一先發。