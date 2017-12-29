興大附農搶季軍 林奕丞連5天登板

林奕丞（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕MAZDA台日青棒賽，興大附農昨天以4：0擊敗和歌山縣明星隊，與平鎮高中戰績同為3勝1敗，比較對戰優質率後由平鎮勝出，晉級冠軍戰，興大附農今天只能打季軍戰，對手為大阪府明星隊。

李丞齡（記者廖耀東攝）

興大附農先發側投林奕丞，投6局被敲3安無失分拿下勝投，預賽連打4天林奕丞都登板投球，依序為後援1局11球、先發3局62球、後援1局13球、先發6局76球，4場總計投了162球，除了第2戰失5分外，其他3戰都未失分。

興大附農教練顏良吉表示，季軍戰將派黃紹睿先發、陳璽文救援，林奕丞也會上場投1局。如此一來，林奕丞將5天連5場出賽，顏良吉強調：「南部還有個盃賽正在打，我們實在沒投手了，林奕丞平常練習量夠，應該不會太操。」

林奕丞認為，這4天有2天只投1局，用球數也不會太多，就當作上場調整，不覺得很累。前天對大阪府明星隊林奕丞登板關門，投1局無失分，為球隊守住1分差勝果，今天再度遭遇，最快球速僅125公里的林奕丞說：「不求三振，讓對手打不好就好。」

前7局打完2隊都沒得分，8局上張偉聖適時擊出1打點三壘安打，9局上李丞齡敲2打點三壘安打，隨後他盜本壘成功，一口氣添得3分奠定勝基。蹲捕的李丞齡表示，這一場對手左打多，林奕丞用變速球攻擊左打者外角，收到不錯成效。