日明星隊有套SOP 台灣學不來

千葉明星隊集合16支高校選手組成。（資料照）

組聯隊 動作劃一令人驚嘆

千葉明星隊監督澤田洋一強調，日本基層教練對選手的基本動作要求很高，訓練上有一套模式可循。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕昨賽前看著千葉縣明星隊守備練習，平鎮高中教練團不由得感嘆：「為什麼日本多校選手組一隊，守備動作卻這麼一致？」

千葉縣集合當地16支高校選手組成明星隊，來台征戰台日青棒賽，以3勝1敗戰績闖進冠軍戰，賽前練習動作整齊劃一，就像同一個模子印出來的，平鎮教練團看得入神。

千葉縣明星隊監督澤田洋一表示，日本基層教練對選手基本動作很要求，且不少退役日職球員會撰寫棒球教學的教科書，教練再按照書上所寫的去教球，有一套模式可循。

澤田強調，雖然要求基本動作，不過，教練會看每個球員特色去發展，並非一板一眼，一定要怎麼訓練、比賽，只要基本功扎實，即使日本高校打鋁棒，來台前才短時間練打木棒，在台日青棒賽適應木棒也不是太大問題。

盃賽多 國內難要求基本功

不少台灣基層教練反映，國內三級棒球教法各異，等到升學後選手要重新適應，教練還要重新再教。日本這套模式是否適用於台灣，平鎮教練吳柏宏坦言很難。他表示，國內盃賽太多，球員一直比賽，壓縮訓練時間，帶隊教練又少，很難確實要求球員基本功。

吳柏宏指出，暑假和上學期應該是訓練選手基本功最佳時期，只是大小盃賽都集中在這時候，反倒下學期比賽較少，教練又有戰績壓力，贏球優先，自然無法比照日本作法。