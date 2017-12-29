許一個璀璨句點…增菘瑋告別職棒

增菘瑋在33歲生日當天宣布告別職棒舞台，下一步可能往業餘發展。（資料照）

33歲生日當天 宣布引退

增菘瑋檔案

〔記者吳清正／台北報導〕富邦悍將投手增菘瑋選在33歲生日的昨天，宣布從職棒引退，他表示，球員生涯已沒有遺憾，感謝所有曾關心他的人。

增菘瑋前年球季後被中信兄弟釋出，去年回到家鄉台東加盟綺麗珊瑚，年底在中職戰力外測試會投出全場最快的144公里球速，富邦和統一獅都有意網羅。

富邦慰留不成 葉總抱憾

增菘瑋今年出賽生涯最多的45場，拿下12個中繼點，他表示：「今年我抱持最單純喜悅的心情享受每場比賽，表現也完全超越自己預期，球員生涯已沒有任何遺憾，這是最美好的結束。」

富邦表示，球團多次慰留增菘瑋，他仍堅持引退，期待學習更多新事物，球團除了感謝他這一年對球隊的付出，也祝福他能朝自己的目標前進。

富邦總教練葉君璋表示，增菘瑋克服投球失憶症回到職棒，確實是位難得的好選手，今年又表現得很出色，原本預期明年會更好，對於他的決定，覺得非常可惜。

綺麗珊瑚展臂 等他歸隊

增菘瑋表示，去年在綺麗珊瑚的日子很充實，也感受到自己不是只能打棒球，而是有無限可能，未來或許會回到綺麗珊瑚指導學弟，也期待能有更多元化的嘗試。

綺麗珊瑚總經理楊清瓏表示，只要增菘瑋有意願，隨時歡迎他歸隊，他不但是好球員，也是很好的人，在綺麗珊瑚除了打球，在公司上班的銷售、房務等工作都表現出色，若回到綺麗珊瑚，各方面都會有他發揮的空間。