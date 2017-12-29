打球沒出息感觸深 陳偉殷交心學弟

陳偉殷（前右）結合日美職經驗，與國體大學弟分享投球技巧。 （記者陳志曲攝）

第二度國體大榮譽講座

陳偉殷（左）再度擔任國體大「榮譽講座」，校長高俊雄（右）頒發聘書。 （記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕旅美好手陳偉殷昨受母校國立體育大學之邀，繼2013年後再次擔任榮譽講座，由校長高俊雄親自頒發聘書。他也鼓勵學弟，除了球技之外，也要兼顧學業。

陳偉殷目前正在自主訓練，備戰明年球季，至於何時恢復投球，他表示還要再和醫生跟防護員討論，預計會提前返美，和球隊討論之後再做調整。

鼓勵球員絕不放棄學業

陳偉殷昨也指導學弟投球，並以自身日本、美國職棒經驗為例，他說，指導學弟首先會聽對方的感覺，再從旁觀察、幫助他們找出問題，還開玩笑說，因為現在不能投球手癢，所以只好動嘴。

陳偉殷表示，從小就聽到很多人說，「打棒球沒有出息，因為打球必須放棄學業。」他坦言，非常反對這句話，並認為學生有權利把課上完、學習得更好 ，吸取的知識將更多，讓外界看到球員不只會打球，也有很會讀書的人。

今年才剛和雙城簽約的鄧愷威，雖然沒有實際登板練投，也把握機會向前輩陳偉殷取經。他問了前輩第一年赴美要注意的事，「前輩提到語言，他說要敢講、多交朋友。第一年語言應該很重要，要能和隊友、教練及防護員溝通。」

鄧愷威預計明年2月出發，在這之前也曾赴美體檢，「大概在美國待了4天，心情很興奮，也有去雙城隊的球場看過，希望有一天能站上那裡投球。」