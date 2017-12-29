朗度無私25助攻 刺激隊友狂飆分

朗度（中）昨助攻25次，創鵜鶘隊史紀錄，隊友在他的協助下瘋狂得分，以128：113大勝籃網。（美聯社）

NBA21年來

單場最高紀錄

〔記者廖聿偉／綜合報導〕鵜鶘控衛朗度昨化身「傳球魔術師」，在主場與籃網之戰，送出生涯和隊史最多的25次助攻，寫下近21年來單場助攻數最多紀錄，在他的穿針引線下，隊友得分大爆發，其餘4名先發得分都飆破20分大關，終場以128：113獲勝。

僅5出手得2分 傳球活化攻勢

朗度傳球上癮，全場僅出手5次攻下2分，但用傳導活化球隊攻勢，總計他的助攻讓隊友攻下58分，是近20個球季之最，生涯9次單場助攻數破20，歷史排名第3，並以31歲又308天成為史上最老達成25次助攻的球員。

鵜鶘轟128分 4人得分破20

鵜鶘攻下本季次高的128分，其中超過一半的進球跟朗度的助攻有關，團隊命中48球，僅有8球不是靠助攻得分。朗度表示，「比起得分，我更樂於傳球，全隊攻勢流暢，得分也更輕鬆。」鵜鶘昨團隊助攻達40次，大勝籃網的26次。

史上單場最多助攻次數是前魔術球員史凱爾斯1990年締造的30次，NBA歷史上也僅有7人能繳出單場25次以上助攻，上一次在1996年，由現任公鹿主帥奇德完成，而朗度僅得2分，則是單場送出25次以上助攻，得分最低的球員。

朗度是昔日塞爾提克倚重的後場大將，2008年聯手「GAP連線」賈奈特、皮爾斯和艾倫拿下總冠軍，並4度入選明星賽。但近年因傷勢和適應問題，表現下滑，也成為籃球浪人，離開塞隊後已更換4支球隊，本季至今僅出賽20場，場均6.9分、8.3助攻和4.1籃板，離生涯顛峰仍有不小落差。