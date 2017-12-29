單週MVP魔咒 台銀明拚破解

賈西亞獲選單週最佳球員，台銀是否能打破「最佳球員魔咒」，將成明日比賽焦點。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕第15季SBL超級籃球聯賽今在高雄巨蛋展開第5週例行賽，本季凡奪單週最佳球員的好手，所屬球隊在隔週首戰都輸球，形成「最佳球員魔咒」，龍頭台銀的洋將賈西亞前天榮膺第4週最佳球員，明率隊挑戰富邦勇士，能否終結魔咒並助隊續坐聯盟首位，成為焦點。

製表︰記者林岳甫

本季奪單週MVP好手 球隊隔週首戰必輸

富邦張宗憲本季首戰攻下生涯新高22分，宣告「台灣噴射機」重新起飛；想不到勇士隔週對裕隆，他雖再拿22分，卻無法助隊獲勝。

金酒洋助人拉莫斯在第2週大顯神威，單週3戰場均繳出27.3分、16.7籃板，且投籃命中率高達64%，助隊打敗璞園、裕隆，也榮膺單週最佳球員，結果金酒下戰馬上不敵台銀。

璞園Q.戴維斯在第3週2戰，平均貢獻24分、14籃板，率隊力挫裕隆及勇士，球隊更一度站上龍頭。不過這位34歲老將卻難逃魔咒，上週四對台啤僅5分、3籃板進帳，寫下至今最差表現，最終璞園也輸球。

台銀上週2戰全勝，頭號功臣絕對是賈西亞，他場均25分、11籃板、2助攻與1.5阻攻，全方位身手當選單週最佳球員。

賈西亞因季前訓練及熱身賽表現不佳差點遭解聘，好在球季開打後，拿出真本事，率隊打出平隊史開季最佳的5勝3敗；明晚台銀試圖締造隊史戰績新猷，也要看賈西亞能否擺脫魔咒。