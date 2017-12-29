身兼中纖老闆╱排協理事長被爆 要員工當人頭會員

排協理事長王貴賢（資料照）

排協秘書長︰

網路謠言栽贓

〔記者粘藐云／台北報導〕國民體育法修法通過後，各協會開放個人會員加入，昨有網友爆料，遭公司老闆要求填寫兩份協會入會申請，且發文內容直指排球協會。排協秘書長章金榮表示，一切純屬網路謠言栽贓，不予回應。

近期協會開放會員加入，吸引多達17萬民眾上網預先報名，也爆發部分協會疑似以人頭會員充數等風波。

傳每個員工

須填2份入會申請

昨有網友在「不禮貌鄉民團」臉書粉絲團發文，指控中國人造纖維大老闆、排協理事長王貴賢，要求自家工廠員工每人填寫兩份協會入會申請，網友認為人頭會員未來可能左右協會選舉，體育署須正視。

對於網友爆料，章金榮表示，網路上謠言甚多，也衍生不少問題，對於這些指控，協會無法回應。

此外，原排協秘書長江麗子由於私人因素，上週決定辭職，也讓8月中離開的前秘書長章金榮再度回鍋，他表示，基本上僅暫代至改選結束。

體育署長林德福昨與媒體會談時，也回應人頭會員問題，他表示，所謂人頭會員很難定義，也無從得知「人頭會員」本人意願，只能交由司法機關調查處理。不過未經他人同意逕自登錄資料，可能違反個資法或產生偽造文書之嫌，當事人可前往法院提告，與體育署併案處理。

林德福表示，國體法修法後，體育署將成為協會的主管機關，有一定的規範力。