林德福︰未喬會員、理事 黃國昌︰公然說謊

體育署長林德福（記者林岳甫攝）

〔記者蘇芳禾、謝君臨／台北報導〕單項體育協會日前被爆疑似有換票互灌人頭會員事件，多名民進黨立委昨和體育署長林德福召開記者會，呼籲若有個資被冒用者，可把資料提供給體育署，併案給檢調調查。

至於之前有立委爆料恐有體育署官員涉入，立委陳亭妃要求拿出證據，她認為用含沙射影的方式，只會阻礙改革。林德福也表示，有人指涉他「喬會員、理事」，他強調，體改過程中他從未逾越職權，或做出任何違反國體法的行為。

最近各協會正在改選理監事，不過日前有立委爆料，許多申請其他協會或未申請加入任何協會的民眾，卻收到棒協的繳費通知。立委黃國書盼體育署關切人頭會員問題。

林德福表示，已將健美、射擊、保齡球、軟網、撞球等5個有問題的協會移送，體育署會做公正平台，民眾任何不法證據都可交給體育署，再轉交檢調單位。

不過，立委黃國昌昨在臉書放上資深選手的陳情信，信中提到林德福表示，可以協助進入協會當選手理事，還向他承諾：「會員的部分我會處理。」

黃國昌說，林德福在記者會上說他沒有參與喬會員、喬理事，是公然說謊。具體的事證都已呈交台北地檢署。他也要求立即撤換體育署長，徹查集團舞弊，並邀請大家在今天中午12點到體育署抗議。

此外，黃國昌質疑體育協會「換票互灌人頭」，本週二至北檢提告偽造文書。

換票互灌人頭 檢下週調查

據悉，早在黃國昌告發前一天，刑事局偵九隊就已報請檢方指揮偵辦，但因目前正值年底北檢停分案期間，預計下週二才會交由智慧財產暨電腦犯罪專組「仁組」調查。