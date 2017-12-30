台灣青棒最強鐵面人 瑜亮之爭

李丞齡（記者廖耀東攝）

平鎮戴培峰被封頂尖

戴培峰（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕平鎮戴培峰和興大附農李丞齡是國內青棒兩大強打鐵捕，戴培峰可能沒想到，當初他的抉擇，造就日後李丞齡鋒芒漸露。

戴培峰少棒就蹲捕，成名很早，和同期的李丞齡都在台中中山國中打球，但李丞齡直到國三才有較多出賽機會，不像戴培峰一直是主戰捕手。

戴培峰國中畢業後北上發展，沒有留在當地的興大附農。原本李丞齡是外野手，去年黑豹旗打完，因球隊缺捕手，教練建議他改練，加上自評練捕手旅外機會較大，一年前開啟「重砲鐵面人」生涯。

興大李丞齡意外發光

剛蹲捕沒多久，第一個挑戰是高中木棒聯賽，李丞齡說，「那次聯賽對手共盜壘7次，全被我阻殺，後來比賽就很少人跑了。」練習時，他從本壘傳二壘測得最快時間僅1.78秒，是目前國內青棒臂力最強的捕手，戴培峰則被球探評為現役高中最佳捕手。

「如果不是戴培峰選擇去平鎮，也不會有現在的李丞齡。」興大附農教練李明益表示，戴培峰若來這裡，球隊就不缺捕手，李丞齡現在應該還是守外野。

李丞齡表示，從小到大，他與戴培峰實力和際遇天差地遠，一心想超越對方，到目前為止，兩人打擊實力可能差不多，不過接球、擋球、蹲捕技巧都不如戴培峰。

堪稱一時瑜亮的兩人，目標都是旅外。李丞齡說，「今年玉山盃打完，我就立下旅美打球的目標，如果沒機會，會先念大學，暫不考慮打中職。」