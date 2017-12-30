淚汗交織2017年 10大風雲戰將出列

郭婞淳（資料照）

2017年即將結束，回顧國內體壇這一年，英雄、英雌豪傑輩出，除了職業舞台，今夏台北世大運更成為眾好手的成名福地，本報年終特地彙整出十大風雲人物，且看他們如何獨領風騷，在各自領域發光發熱。

李智凱（資料照）

戴資穎（資料照）

盧曉晴與夫婿（資料照）

黃培閎（左）加盟Latina隊，獲外貿協會冠名贊助。（資料照）

鄭怡靜（資料照）

楊合貞（資料照）

【戴資穎 球后不孤高】

楊俊瀚（資料照）

鄭兆村（資料照）

詹詠然（資料照）

羽球女將戴資穎2016年底登上世界球后寶座，榮膺台灣第一人，今年3月挾著球后氣勢，拍下全英公開賽女單冠軍，為羽壇再添新頁，4月亞錦賽則奪下台灣首面女單金牌，6月在印尼頂超賽締造跨季27連勝傲人成績，年度以5座超級賽金盃作收，坐穩世界第一達56週（截至26日）。

8月世大運與世錦賽撞期，選擇捍衛地主榮耀的戴資穎留下女單、團體兩面金牌，犧牲世錦賽為國爭光，讓她人氣竄升，粉絲團人數暴衝到32萬人，也獲得許多品牌代言，躍升台灣體壇指標性人物之一。（記者卓佳萍）

【郭婞淳 舉世新紀錄】

郭婞淳今年於台北世大運女子舉重58公斤級賽事，在滿場地主觀眾加油打氣下，先在抓舉以107公斤締造大會新猷，挺舉142公斤更刷新世界紀錄，總和249公斤也打破大會紀錄。

2015年休士頓世界錦標賽，郭婞淳因受時差影響，僅拿挺舉、總和2面銅牌，此次頂著世大運金牌的強大聲勢，並提前1個月至美國安納罕備戰，果真把最佳實力展現出來，抓舉105公斤摘銀，挺舉135公斤、總和240公斤雙雙稱后，進帳2金、1銀，再度讓台灣榮耀國際舞台。（記者林岳甫）

【楊俊瀚 第八道傳奇】

20歲的「台灣最速男」楊俊瀚今年綻放光芒，7月亞錦賽，他先在男子100公尺以10秒31拿下銅牌，為台灣摘下近30年來首面亞錦賽男子百米獎牌；隨後在200公尺決賽更上演「第八道傳奇」，以20秒66勇奪我在亞田賽史上首面短跑金牌。

8月台北世大運，楊俊瀚在主場優勢加持下，展現絕佳狀況，100公尺準決賽先以10秒20刷新自己保持的全國紀錄，決賽再以10秒22技壓群雄，完美摘金，也是我國在世大運史上首面男子短跑獎牌。

（記者卓佳萍）

【鄭兆村 亞洲新標竿】

24歲的標槍名將鄭兆村，2012年因燒燙傷無緣倫敦奧運，2016年又被膝傷耽誤，痛失進軍里約奧運機會，兩度嚴重傷勢都無法讓他放棄標槍生涯。

台北世大運登場前夕，鄭兆村右手一度痛到舉不起來，但傷病都無法將他擊倒，他的最後一擲在台北田徑場夜空畫出一道完美弧線，以91公尺36逆轉德國壯漢霍夫曼及好友黃士峰，把世大運金牌留在台灣，也一舉改寫全國、大會與亞洲紀錄，成為新一代亞洲標槍傳奇。（記者林岳甫）

【詹詠然 毀譽參半年】

網球女將詹詠然台北世大運雖打下女單、女團雙金，但混雙4強以身體不適為由棄賽，導致搭檔謝政鵬僅獲銅牌，人在國外的姊姊謝淑薇隔海砲轟，大詹淪為眾矢之的也形象大傷，更讓詹、謝兩家恩怨情仇再度浮上檯面。

只不過，詹詠然頂住空前壓力，不但與「瑞士公主」辛吉絲聯手在美網大滿貫首度奪冠，之後又連戰皆捷，榮膺女雙球后，並破天荒囊括「WTA最佳組合」、「ITF女雙世界冠軍」等年度大獎，讓其「職業生涯年」經歷毀譽參半兩極化洗禮。（記者梁偉銘）

【盧曉晴 破億日圓季】

旅日高爾夫名將盧曉晴，今年雖受肩傷影響，無法每一場都全力發揮，不過，她仍在日本LPGA拿到4場冠軍，年度封關戰理光盃女子日巡錦標賽她以4桿之差完勝，再次贏得日本女子大賽冠軍，為今年寫下完美結果。

今年是盧曉晴職業生涯成熟的1年，也是她嫁給夫婿武山孝人之後的第1個球季。幾乎每場比賽老公都會陪在身邊，讓她的生活更充實。即使年中出現右肩運動傷害影響場上表現，她還是穩定心情面對挑戰，創下生涯第3個「1億日圓球季」。（記者趙新天）

【鄭怡靜 ITTF榮耀加身】

今年對鄭怡靜來說是值得紀念的一年，她在2月初世界排名躍居第5，不但創下生涯新高，也再度改寫本土女將紀錄。

6月杜塞道夫世界桌球錦標賽，鄭怡靜和陳建安攜手殺進混雙決賽，雖然在局數3：1領先下遭日本吉村真晴／石川佳純大逆轉，和金牌擦身而過，仍締造我在世桌賽混雙最佳戰績，也是她生涯第一面世錦賽個人賽獎牌。

10月世界盃，連續兩年闖進四強的鄭怡靜，在季軍戰以4：2扳倒日本新星平野美宇，報了去年世界盃冠軍戰落敗的一箭之仇，締造今年最重大的勝利，年底更入圍國際桌總年度最佳女運動員，榮膺台灣第一人。

（記者許明禮）

【李智凱 鞍馬舞金奇】

因紀錄片《翻滾吧！男孩》打響名號的體操好手李智凱，擺脫去年里約奧運腳傷陰霾，今年在台北世大運競技體操鞍馬項目，以華麗的「湯瑪士迴旋」拿下15.300分完美摘金，也是繼2005年土耳其伊士麥世大運黃怡學後，我國史上第2位勇奪體操金牌的選手。

李智凱在10月全運會更狂掃4金1銀，期待雅加達亞運及東京奧運能再創佳績。（記者粘藐云）

【黃培閎 體改火車頭】

去年宣布退出國家隊，震驚台灣排壇，「光頭神舉」黃培閎今年7月正式加盟義大利超級聯賽A1球隊Latina，為表達對台灣球員的支持，外貿協會也宣布冠名贊助Latina，全隊在今年球季穿上繡有「Taiwan Excellence」字樣的球衣出賽，讓台灣再度登上國際舞台。

即使人在國外打拚，黃培閎仍心繫國內體育改革，11月他在臉書發聲，宣布將參選排球協會選手理事，跨海為台灣體育努力，更號召球迷及運動員加入。（記者粘藐云）

【楊合貞 國光賞金后】

今年是滑輪溜冰女將楊合貞生涯最風光的一年，經歷2年低潮，在台北世大運大放異彩，席捲5金1銅；另外，在世錦賽和亞錦賽共摘下4金、2銀，一口氣拿了12面獎牌，進帳592.5萬元國光獎金，成為年度獎金后，也入圍今年運動菁英獎最佳女運動員。（記者廖聿偉）