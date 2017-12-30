哈登致命2犯 綠衫軍逆轉

塞爾提克史瑪特（左）造成哈登（右）讀秒階段連續兩次致命的進攻犯規，讓火箭慘遭逆轉。（美聯社）

火箭苦吞4連敗

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA昨上演3場精彩逆轉秀，塞爾提克克服全場最多26分的落後，以99：98戲劇性擊退火箭，完成本季最大逆轉勝，這也是火箭在過去20個賽季首次在領先至少25分下被翻盤，苦吞本季最長的4連敗。

塞爾提克一度落後26分

塞爾提克開賽表現荒腔走板，首節僅拿12分，一度落後26分。易籃後趁火箭進攻疲弱一路狂追，讀秒階段，情緒失控的哈登連續兩次致命的進攻犯規，讓火箭全隊傻眼，哈佛德放進關鍵2分，收下勝利。

塞爾提克主帥史帝文斯認為，比賽結果並非最重要，重點是不管比數多少，球員在場上展現韌性，才是最值得鼓勵之處。

此外，本場比賽其中一位裁判賽前因背部痙攣無法上場吹判，聯盟也未讓替代裁判登場，因此僅有2名裁判執法，對此哈登相當不以為然，直呼無法接受，且他在關鍵時刻吞下2犯，拱手將勝利送人，此役他雖砍下全場最高34分，但受到對手嚴加看管，27投僅7中，還發生8次失誤。

塞爾提克厄文進帳全隊最高26分，塔圖姆19分次之。

拓荒者、公鹿同演逆轉秀

第三節結束仍以72：85居劣勢的拓荒者，克服全場最多18分落後，在第四節中打出一波19：0的猛烈反撲，單節灌進42分，終場以114：110逆轉七六人，收下2連勝。

公鹿昨面對5連勝的灰狼，在雙箭頭亞德托昆波、布雷德索合砍48分帶領下，走出一度落後20分的困境，以102：96逆轉戰局。