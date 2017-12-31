SBL》南部三劍客護航 台銀破咒獨走

台銀龍弘元（中）最後6.1秒投進致勝球。（記者黃志源攝）

台銀洋將賈西亞（中）提前犯滿畢業，靠著本土戰將幫他突破「最佳球員魔咒」。（記者黃志源攝）

龍弘元致勝球 稱29年第一次

〔記者林岳甫／高雄報導〕台銀、富邦勇士昨上演龍頭之爭，台銀前鋒龍弘元最後6.1秒在籃下投進致勝球，助隊以79：77險勝勇士，拿下4連勝，並以6勝3敗獨居首位，創下隊史開季前9場最佳戰績。

李維哲13分、陳侑昫13分，搭配龍弘元9分，3人分別來自屏東、高雄及台南，合組「南部三劍客」，率隊打出漂亮一仗，29歲的龍弘元對價值連城的進球，還開玩笑表示：「這球應該能彌補我這場很多做不好的地方，也是我29年以來第一次投進致勝球。」

台銀上季敬陪末座，是唯一無緣季後賽的隊伍，本季各隊戰力在伯仲之間，台銀趁勢殺出重圍，暫居聯盟之首。總教練韋陳明堅信子弟兵有這樣的實力，並不意外能取得佳績，但他強調，「我還是要無時無刻叮嚀球員，前面的比賽打完就不管了，每場都是重新開始，我們沒有本錢可以鬆懈。」

上週最佳球員 賈西亞犯滿

此外，本季奪單週最佳球員的富邦勇士張宗憲、金酒拉莫斯、璞園戴維斯，所屬球隊在隔週首戰都輸球，形成「最佳球員魔咒」。

台銀至今能取得佳績，頭號功臣當屬洋將賈西亞，不過，這位上週最佳球員此仗攻下20分、9籃板，卻在末節剩3分44秒犯滿畢業，不僅差點無法逃出魔咒，也險些害球隊遭逆轉。他表示，「關鍵時刻只能坐在板凳，真的很不開心。」

還好本土球員夠爭氣，幫賈西亞成為本季首位打破「最佳球員魔咒」的球員。韋陳明強調，不怪賈西亞犯滿離場，他很守本份，練球、比賽都很認真，加上天份極佳，十分融入台銀體系。

陳侑昫家人舉起看板為他加油。（記者黃志源攝）