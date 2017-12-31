UBA》放棄比賽惹議 台師大教頭一肩扛

台師大前役迎戰義守提早放棄比賽引發爭議，教頭王志群表示是他的決策錯誤。（記者粘藐云攝）

台師大第6勝 林劭恩飆16分

〔記者粘藐云／台北報導〕UBA大專籃球聯賽男子公開一級預賽昨持續熱戰，前一戰引發提早放棄比賽爭議的台灣師大，面對文化大學，全隊展現拚勁，終場以68：47收下第6勝。對於外界批評，台師大主帥王志群一肩扛起，希望大家別抹殺球員的努力。

台師大一開局拉出8：0攻勢，近乎全場領先，其中大四隊長林劭恩投進2顆三分球，拿下全隊最高16分。他表示，前幾場坐板凳，表現也不好，能上場就得把握機會。

最後一年打UBA，林劭恩不好高騖遠，他說：「把每一場都打好，專注於場上，成績自然就會好。」至於未來，考慮投入SBL選秀，並在現階段磨練心態，「我的起伏比較大，但不能這樣有一場沒一場的。」

王志群：不該否定球員

台師大前役迎戰義守大學，3年前兩隊因鬥毆事件被禁賽、降級，雙方前天交手意外再次產生爭議；該場台師大以55：85慘敗，倒數3分鐘時就提前放棄比賽，球員消極攻守，連負責轉播的主播和球評都看不下去。對此王志群說：「是我的決策錯誤，和球員沒關係。」

王志群並未針對裁判尺度有所著墨，僅坦言當下有些情緒反應，才會做出錯誤決定，但體育也是教育的一環，全力拚戰才是正確方式。最後他仍不忘為子弟兵說話，「訓練多時就是為了參賽，球員真的很認真，他們的努力不該被否定。」

台師大林劭恩（左）貢獻全隊最高16分。（記者粘藐云攝）