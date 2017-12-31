中職最會轟的兩男人 旅澳同場紅不讓

林智勝（右）作勢親吻陳冠任，兩人在澳聯同日開砲。 （取自澳洲職棒台灣粉絲團）

張泰山3分砲致勝

張泰山（右）澳聯首轟出爐，與撿到球的隊友合影。（取自澳洲職棒台灣粉絲團）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕中信兄弟「大師兄」林智勝明年將挑戰中職最多轟障礙，他和原紀錄保持人張泰山目前都在澳洲棒球聯盟出賽，昨還同場開轟，張泰山在澳聯首轟就是3分砲，率阿德雷德鯊魚隊以6：5擊敗大師兄所屬的布里斯本俠盜隊。

林智勝在澳已4轟

林智勝在中職已累積253轟，為現役選手之最，在史上僅落後張泰山的289轟；但大師兄今年只在一軍出賽56場，明年是他與中信3年合約最後一年，能否挑戰「泰山障礙」，備受矚目。

這兩位中職僅有的「200轟俱樂部」成員，昨同場競技，兩隊進行雙重賽，俠盜隊首戰前2局落後，3局下靠林智勝3分彈扳平，帶動單局共拿4分超前；張泰山隨即在5局上回敬3分砲，一棒定江山，助鯊魚以1分險勝。

41歲仍先發守一壘、打四棒，張泰山單場4支2、3打點，澳聯還在官方推特強調他曾在中職締造289轟紀錄；擔任俠盜先發3棒、三壘手的林智勝，則已在澳洲累積4轟，打擊率2成93。

元旦出生的林智勝，明天將滿36歲，明年月薪和今年一樣是120萬元，仍居中職「薪一哥」，但在冰風暴爭議過後，新球季定位仍充滿變數。

巧的是，陳冠任在鯊魚第2戰初登場，擔任先發6棒、右外野手，6局上也揮陽春砲，赴澳首安、首轟、首打點一併出爐，3台將同日開轟，但終場以2：11敗給俠盜。