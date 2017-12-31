日職至少7隊 熱搜「台灣的大王」

王柏融（資料照）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕桃猿強打王柏融最快明年季後才能旅外，但搶人大戰已提前開跑，日本媒體昨又披露中日、歐力士對他感興趣，加上先前傳出的羅德、阪神、巨人、軟銀等隊，日職12球團逾半數球隊有意加入「大王」爭奪戰。

從去年中職6冠王到今年7冠王，王柏融連續兩年寫下4成打擊率，一再改寫紀錄，連軟銀看板球星柳田悠岐都想看看他的身手，能在日職闖出何種成績，日媒更看好王柏融將掀起日、美職爭奪戰。

日刊體育昨報導，中日要對王柏融展開調查，由於過去網羅郭源治、陳大豐、陳偉殷等台灣球員有成果，也有交涉管道，將持續蒐集「台灣的大王」相關情報。

SANSPO.COM則指出，歐力士將於明年球季派員來台，實地觀察大王，還稱他是年輕有魅力的選手，並有相關人士評估，若他現在旅日，有望簽下2年總額2億到3億日圓（約5336萬到8004萬台幣）合約。

在此之前，軟銀和羅德、阪神、巨人也都傳出鎖定王柏融，並已展開調查，加上今年季中曾派人來台觀察的西武，至少已達7隊。

王柏融季後首度嘗試到洛杉磯自主訓練，日前已返台，他的經紀公司將於元月6、7日舉辦打擊暨外野守備訓練營，大王將現身桃園國體大指導學員，也將是返台後首個公開行程。