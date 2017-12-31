一字定義2017年棒壇…「爆」

林子偉（資料照）

專題報導／記者羅志朋

陽岱鋼（資料照）

桃猿奪總冠軍（資料照）

林子偉、曾仁和、胡智為首度躍上大聯盟舞台，王柏融豪取多項大獎，經典賽和世大運台灣隊相繼兵敗，中信兄弟球員紀律風波不止息，多位球星涉入桃色風暴，2017台灣棒壇絕對是勁「爆」的一年。

王柏融（資料照）

林智勝（資料照）

林志祥（資料照）

【中信兄弟 季末冰風「爆」】

中信兄弟主力球員「冰風暴」事件，從季末延燒到年底，「五虎將」林智勝、蔣智賢、王勝偉、張正偉、鄭達鴻，加上陳鴻文、林煜清、林克謙、許基宏、江忠城都未被列入季後賽名單，在中職史上極為罕見，引發外界熱議。

球季結束，陳鴻文、林克謙、林煜清、鄭達鴻、蔣智賢、張正偉和羅國華被釋出，兄弟球迷無法接受，要求中信高層出面回應，但球團「已讀不回」，林智勝和王勝偉還剩1年合約留隊，據悉，明年兩人很可能都待在二軍，這一場兵風「爆」戲碼似乎還沒落幕。

【兩腿之間 腥聞連環「爆」】

中職球員場內、場外都精彩，根據週刊爆料，包括統一獅林志祥，中信兄弟蔣智賢、張正偉和Lamigo桃猿林泓育都涉及婚外情，消息一出，在棒壇掀起波瀾。

其中，球季結束林志祥選擇離開獅隊，轉戰業餘球隊崇越隼鷹，兄弟不與張正偉和蔣智賢續約，張正偉還和老婆鄭詩婷鬧離婚，林泓育則對週刊提告，指控報導不實，捍衛自身清譽。

【兩虎惡鬥 經典賽「爆」漿】

由於中職和棒協持續惡鬥，今年經典賽桃猿並未派員參賽，中職聯盟也沒有提供後勤支援，反倒組聯隊赴日，和日本隊進行兩場「壯行試合」，寧可幫日本隊練兵，也不願想辦法組成更強的台灣隊征戰首爾。

不團結的台灣隊，在經典賽慘遭各國打爆，先後以7：15輸以色列、5：6輸荷蘭、8：11輸南韓，3戰全敗，投手群狂失32分，下一屆經典賽台灣隊將從資格賽打起。

【輸法輸韓 世大運「爆」冷】

台灣首次舉辦世大運，在島內掀起一股運動熱潮，其中棒球項目頗受矚目，集結蘇智傑、陳明軒、呂彥青、林安可、陳重羽、陳重廷等職業和業餘好手，目標完成2連霸，但表現實在「落漆」。

預賽首戰因第9局中外野手王正棠發生要命接球失誤，台灣隊一口氣掉3分，以3：4意外敗給法國，接下來又以3：6不敵南韓，原先被視為奪牌大熱門的台灣棒球隊竟「爆」冷出局，無緣闖進4強賽。

【紅襪驚奇 子海嘯「爆」走】

紅襪旅美小將林子偉，小聯盟生涯前5年表現平平，終於在今年破繭而出，以優異表現拿到首張大聯盟入場券，且首打席就敲安，也曾單場敲3安，掀起「子海嘯（Tzunami）」、「大聯盟版林來瘋」，林子偉在大聯盟大「爆」走，台灣球迷也瘋狂。

今年林子偉在大聯盟出賽25場，56打數敲出15安，其中2支三壘安打，另有1盜，打擊率2成68，同時他也升格當爸爸，堪稱豐收的一年。

【旅美收割 掀青春風「爆」】

今年旅美台將大豐收！4月光芒胡智為生涯首度登上大聯盟舞台，並於9月29日對洋基後援1局失1分拿下首勝；胡智為上大聯盟後2個月，輪到紅襪林子偉接力初登場，「子海嘯」來襲。

接著，暌違3年，釀酒人王維中也在7月底重返大聯盟，9月小熊曾仁和同樣初登大聯盟，29日對紅雀後援3局無失分，和胡智為同一天拿到首勝，台灣投手在大聯盟同日奪勝投則是史上第3次。

【超級大王 鬼神度「爆」表】

大王駕到！桃猿「大王」王柏融去年以打擊率4成14、單季200安刷新中職紀錄，一口氣拿到打擊王、安打王、新人王、年度MVP、外野金手套和外野最佳10人獎，收穫滿行囊。

今年王柏融更上一層樓，繳出打擊率4成07、178安、31轟、101打點的頂級成績單，成為繼1998年前興農牛洋砲怪力男之後，中職史上第2位打擊四冠王，同時王柏融也連莊年度MVP、外野金手套和外野最佳10人獎，豪取7大獎項，恐怖指數「爆」表。

【桃猿大勝 「爆」氣金冠軍】

今年球季桃猿兵強馬壯，例行賽拿下78勝，超越2012年統一獅的71勝，締造中職史上單季單隊最多勝紀錄，桃園主場42勝18敗、勝率高達7成，堪稱「夢幻主場」，上、下半季桃猿都拿到季冠軍，台灣大賽先取得1勝優勢，雖然對中信兄弟首戰輸球，不過接下3場贏得輕鬆，最終以4勝1敗順利登頂，「爆」氣奪得隊史第5座總冠軍。

【日領33萬 YOH桑「爆」身價】

旅日好手陽岱鋼原效力日本火腿，去年球季結束行使國內自由球員權利，讀賣巨人以5年總值22.5億日圓（約6.18億台幣）的「巨型合約」網羅，換句話說，陽岱鋼在巨人軍平均日領33萬8630元，這已是很多台灣職場新鮮人的年薪，「YOH桑」身價非常勁「爆」。

由於巨人1號是「OH桑」王貞治的退休背號，因此，陽岱鋼選擇披上2號戰袍，今年球季因傷直到6月初才登場，本季出賽87場，繳出打擊率2成64、9轟、33打點、4盜的成績。

【沉寂一年 王建民「爆」憾】

在渥爾佛斯棒球學校改造下，去年王建民來到皇家大復活，出賽38場拿下6勝、防禦率4.22，別忘了，上一次他在大聯盟出賽已是2013年的事了，在36歲這一年寫下一頁驚奇，不願向命運低頭的故事激勵人心。

可惜的是，今年王建民並未受大聯盟30支球隊青睞，完全沒有任何美職出賽紀錄，「爆」憾結束這一年，不過建仔依然持續自主訓練，每週都花幾天從奧蘭多家中開車到佛州棒球學校練習，建仔也表明想繼續投下去，即使簽下小聯盟合約也沒關係。