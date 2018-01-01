SBL》開季10戰7勝 台銀傲視2017

台銀陳順詳（中）攻下本季新高25分。（記者黃志源攝）

5連勝平隊史紀錄

〔記者林岳甫／高雄報導〕台銀昨在2017年SBL最後一場依舊延續驚奇，靠著本土一哥陳順詳找回昔日MVP身手，搭配「最強傭兵」賈西亞繳出「雙十」成績單，以96：75大勝金酒，取得平隊史紀錄的5連勝，戰績7勝3敗又一次締造隊史新猷，以聯盟首位之姿，為去年劃下完美句點。

賈西亞24分、14籃板與4助攻；陳侑昫拿到生涯新高18分，陳順詳攻下本季新高25分，他說：「其實這只是運氣好，大量得分我不強求，反而更希望幫助隊上年輕球員提升起來。」

台銀洋將賈西亞（右）貢獻24分、14籃板與4助攻。（記者黃志源攝）

陳順詳25分 賈西亞雙十

台銀在第12季締造隊史最長5連勝，當時陳順詳無愧陣中本土一哥稱號，單季場均17.3分、3.6籃板與2.3助攻，榮膺例行賽MVP，即便他2017年飽受膝傷、腰傷所苦，且兩部位都已挨刀，好在球團願意等他復原，他才能安心進行復健，如今他期盼在2018年繼續備戰，好好在新的一年率隊爭取佳績。

台銀本季找韋陳明回鍋執掌兵符，讓整個團隊氣氛變得截然不同，陣中每人目標都一致，且場上隊友在拚戰的同時，場下球員也沒有閒著，都會不斷用喊聲、鼓掌激勵士氣，陳順詳表示：「代表我們是個上下一心的球隊。」

此外，聯盟爐主台啤昨靠著張羽霖攻下本季新高16分，搭配主控蔣淯安13分、周伯勳11分及陳兆豪10分，以81：66大勝裕隆，終止3連敗，不過，洋將李恩在第三節吞了兩次技術犯規，週五與台銀之戰確定遭禁賽一場，還得罰款一萬台幣。

台啤張羽霖（左）攻下本季新高16分。（記者黃志源攝）