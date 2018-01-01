SBL》2017「三黃」騰達 展望2018

〔記者林岳甫／高雄報導〕SBL中生代球星達欣黃鎮及潛力好手台啤黃聰翰、金酒黃泓瀚，在2017年都收穫滿載，昨3人不約而同回憶整年精采過程，並替2018年立定目標，期望迎來更豐富的籃球人生。

達欣黃鎮（前）。（記者黃志源攝）

黃鎮目標2連霸

黃鎮原先與冠軍、國手資格都沒有緣分，他2017年與達欣一同摘下第14季SBL總冠軍；11月成為世界盃亞洲區資格賽國手，兩個願望都達成，對他而言去年是特別且驚奇的一年。他2018年希望把第15季每場比賽打好，助達欣完成二連霸，至於能否再次成為國手就順其自然。

台啤黃聰翰（右）。（記者黃志源攝）

黃聰翰毫不保留

黃聰翰是2017年世大運男籃國手，期間與隊友在台灣自家場地打出不少感動人心的戰役，讓他感受到大夥團結一致的可貴，也漸漸在SBL舞台站穩腳步，去年是他擁有最多美好回憶的一年。他2018年目標是盡力而為，把實力毫不保留地在場上發揮出來，不讓今年成為最後悔的一年。

金酒黃泓瀚（上）。（記者黃志源攝）

黃泓瀚保持健康

黃泓瀚在2017年3月幫助健行科技大學，奪隊史首座UBA公開一級冠軍，7月瓊斯盃代表台灣白隊打出不俗表現，並以首輪第二順位加盟SBL金酒，8月台北世大運表現同樣可圈可點，9月首度穿上金酒戰袍就是回家鄉花蓮打觀護盃，讓他直呼是驚喜又幸運的一年。他2018年希望保持身體健康，盡全力幫金酒打出佳績。