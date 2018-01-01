瘋世足、拚亞運 2018「動」態大補帖

郭婞淳。（資料照，記者劉信德攝）
戴資穎。（資料照，法新社）
1月
1/6-2/25企業排球聯賽下半季
11-14日 新力公開賽（PGA開幕戰）
12-14日 日立慈善盃女子菁英賽（TLPGA開幕戰）
14日起 中職四隊春訓
15-28日 澳洲網球公開賽
26-29日 Pure Silk -Bahamas 菁英賽（LPGA開幕戰）
1/28-2/4 HBL男、女甲級8強賽
1/29-2/4 台灣女網公開賽
2月
●中職熱身賽
1-11日 亞洲五人制足球賽@台北
1-3日 亞洲室內田徑賽
2-4日 聯邦盃亞大區第1級
5-11日 台維斯盃亞大區第2級首輪
9-25日 平昌冬季奧運
10日 SBL明星賽
19日 NBA明星賽
22-25日 團體世界盃桌球賽
22日 世界盃男籃亞洲區資格賽：台灣@日本
25日 世界盃男籃亞洲區資格賽：台灣@澳洲
3月
●中職例行賽
1-4日 大金蘭花盃（日本LPGA開幕戰）
8-11日 安麗益之源盃世界女子花式撞球錦標賽
10-11日 HBL男、女甲級4強暨決賽
11-15日 國際自由車環台公路大賽
14-18日 全英羽球公開賽
18日 亞洲盃男足資格賽：新加坡@台灣
18日 新北市萬金石馬拉松
24-25日 UBA男、女公開一級4強
3/30-4/2 LPGA ANA Inspiration高球賽
30日起 大聯盟、日職例行賽
31日起 SBL季後賽
4月
5-8日 美國高球名人賽
9-15日 台北華國三太子男網挑戰賽
12-15日 仰德傳承高球賽
14-27日 謝國城盃少棒、青少棒賽（威廉波特選拔賽）
15日 台北女子半程馬拉松
15日起 NBA季後賽
24-29日 亞洲羽球錦標賽
4/29-5/6 世界團體桌球錦標賽
4/30-5/8 王貞治盃青棒賽
5月
3-6日 日本LPGA 薩隆巴斯盃
20-27日 湯優盃世界羽球團體賽
5/27-6/10 法國網球公開賽
5/22-6/3 玉山盃青棒賽
6月
●中職選秀
1日起 NBA總冠軍賽
1-4日 美國女子高球公開賽
1-10日 華南金控盃青少棒賽
3-8日 印尼羽球公開賽
7-10日 亞洲青年田徑賽
6/14-7/16 世界盃男足賽＠俄羅斯
15-18日 美國高球公開賽
21日 NBA選秀
29日 2019世界盃男籃亞洲區資格賽 ：菲律賓@台灣
6/29-7/2 KPMG女子PGA錦標賽
7月
●中職明星賽
2日 世界盃男籃亞洲區資格賽 ：日本@台灣
2-15日 溫布頓網球錦標賽
6-15日 世界大學棒球賽
11-18日 亞洲女子排球俱樂部盃
13-14日 日職明星賽
18日 大聯盟明星賽
19-22日 英國高球公開賽
7/28-8/5亞洲少棒賽
7/30-8/5 世界羽球錦標賽
7/31-8/7 亞洲男子排球俱樂部盃
8月
1-16日 小馬聯盟三級棒球賽
2-5日 英國女子高球公開賽
9-15日 亞洲男子排球錦標賽@台北
10-13日 美國PGA錦標賽
13-27日 威廉波特世界次青少棒、少棒賽
8/18-9/2 雅加達亞運會
22-26日 台北青少年桌球公開賽
8/25-9/1 亞運棒球賽
8/27-9/9日 美國網球公開賽
9月
1-10日 U18亞洲青棒賽、世界盃女子棒球賽
13-16日 EVIAN女子高球錦標賽
17-23日 亞洲女子排球錦標賽
17-23日 高雄海碩盃男網賽
18-23日 中國羽球公開賽
20-22日 跆拳道世盟大獎賽@桃園
28-30日 世界盃女子桌球賽
9/29-10/1 萊德盃高球對抗賽
10月
●中職、日職、大聯盟季後賽
●HBL男、女甲級資格賽
●自由車登山王（武嶺）
●2018-19 NBA例行賽開打
2-7日 台北羽球公開賽
6-18日 青年奧運@阿根廷
10/15-11/17黑豹旗青棒賽
19-21日 世界盃男子桌球賽
21-28日 WTA新加坡年終總決賽
25-28日 裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽
10/27-11/4 日職總冠軍賽
11月
●第16季SBL例行賽開打
1-5日 U15世界盃棒球賽
1-11日 U23世界盃棒球賽
11-18日 ATP倫敦年終總決賽
12-18日 台北海碩盃女網賽
15-18日 跆拳道世界品勢錦標賽@台北
11/24-12/3 世界舉重錦標賽
12月
●亞洲冬季聯盟
●BWF世界羽球巡迴賽年終賽
●HBL男、女甲級12強賽
●運動精英獎頒獎典禮
2-9日 世界青少年桌球錦標賽
13-16日 世界桌球巡迴賽年終總決賽
26日 2018-19 NBA耶誕大戰
王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）
陽岱鋼。（資料照，記者倪婉君攝）