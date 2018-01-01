瘋世足、拚亞運 2018「動」態大補帖

2018/01/01 06:00

郭婞淳。（資料照，記者劉信德攝）

戴資穎。（資料照，法新社）

1月

1/6-2/25企業排球聯賽下半季

11-14日 新力公開賽（PGA開幕戰）

12-14日 日立慈善盃女子菁英賽（TLPGA開幕戰）

14日起 中職四隊春訓

15-28日 澳洲網球公開賽

26-29日 Pure Silk -Bahamas 菁英賽（LPGA開幕戰）

1/28-2/4 HBL男、女甲級8強賽

1/29-2/4 台灣女網公開賽

2月

●中職熱身賽

1-11日 亞洲五人制足球賽@台北

1-3日 亞洲室內田徑賽

2-4日 聯邦盃亞大區第1級

5-11日 台維斯盃亞大區第2級首輪

9-25日 平昌冬季奧運

10日 SBL明星賽

19日 NBA明星賽

22-25日 團體世界盃桌球賽

22日 世界盃男籃亞洲區資格賽：台灣@日本

25日 世界盃男籃亞洲區資格賽：台灣@澳洲

3月

●中職例行賽

1-4日 大金蘭花盃（日本LPGA開幕戰）

8-11日 安麗益之源盃世界女子花式撞球錦標賽

10-11日 HBL男、女甲級4強暨決賽

11-15日 國際自由車環台公路大賽

14-18日 全英羽球公開賽

18日 亞洲盃男足資格賽：新加坡@台灣

18日 新北市萬金石馬拉松

24-25日 UBA男、女公開一級4強

3/30-4/2 LPGA ANA Inspiration高球賽

30日起 大聯盟、日職例行賽

31日起 SBL季後賽

4月

5-8日 美國高球名人賽

9-15日 台北華國三太子男網挑戰賽

12-15日 仰德傳承高球賽

14-27日 謝國城盃少棒、青少棒賽（威廉波特選拔賽）

15日 台北女子半程馬拉松

15日起 NBA季後賽

24-29日 亞洲羽球錦標賽

4/29-5/6 世界團體桌球錦標賽

4/30-5/8 王貞治盃青棒賽

5月

3-6日 日本LPGA 薩隆巴斯盃

20-27日 湯優盃世界羽球團體賽

5/27-6/10 法國網球公開賽

5/22-6/3 玉山盃青棒賽

6月

●中職選秀

1日起 NBA總冠軍賽

1-4日 美國女子高球公開賽

1-10日 華南金控盃青少棒賽

3-8日 印尼羽球公開賽

7-10日 亞洲青年田徑賽

6/14-7/16 世界盃男足賽＠俄羅斯

15-18日 美國高球公開賽

21日 NBA選秀

29日 2019世界盃男籃亞洲區資格賽 ：菲律賓@台灣

6/29-7/2 KPMG女子PGA錦標賽

7月

●中職明星賽

2日 世界盃男籃亞洲區資格賽 ：日本@台灣

2-15日 溫布頓網球錦標賽

6-15日 世界大學棒球賽

11-18日 亞洲女子排球俱樂部盃

13-14日 日職明星賽

18日 大聯盟明星賽

19-22日 英國高球公開賽

7/28-8/5亞洲少棒賽

7/30-8/5 世界羽球錦標賽

7/31-8/7 亞洲男子排球俱樂部盃

8月

1-16日 小馬聯盟三級棒球賽

2-5日 英國女子高球公開賽

9-15日 亞洲男子排球錦標賽@台北

10-13日 美國PGA錦標賽

13-27日 威廉波特世界次青少棒、少棒賽

8/18-9/2 雅加達亞運會

22-26日 台北青少年桌球公開賽

8/25-9/1 亞運棒球賽

8/27-9/9日 美國網球公開賽

9月

1-10日 U18亞洲青棒賽、世界盃女子棒球賽

13-16日 EVIAN女子高球錦標賽

17-23日 亞洲女子排球錦標賽

17-23日 高雄海碩盃男網賽

18-23日 中國羽球公開賽

20-22日 跆拳道世盟大獎賽@桃園

28-30日 世界盃女子桌球賽

9/29-10/1 萊德盃高球對抗賽

10月

●中職、日職、大聯盟季後賽

●HBL男、女甲級資格賽

●自由車登山王（武嶺）

●2018-19 NBA例行賽開打

2-7日 台北羽球公開賽

6-18日 青年奧運@阿根廷

10/15-11/17黑豹旗青棒賽

19-21日 世界盃男子桌球賽

21-28日 WTA新加坡年終總決賽

25-28日 裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽

10/27-11/4 日職總冠軍賽

11月

●第16季SBL例行賽開打

1-5日 U15世界盃棒球賽

1-11日 U23世界盃棒球賽

11-18日 ATP倫敦年終總決賽

12-18日 台北海碩盃女網賽

15-18日 跆拳道世界品勢錦標賽@台北

11/24-12/3 世界舉重錦標賽

12月

●亞洲冬季聯盟

●BWF世界羽球巡迴賽年終賽

●HBL男、女甲級12強賽

●運動精英獎頒獎典禮

2-9日 世界青少年桌球錦標賽

13-16日 世界桌球巡迴賽年終總決賽

26日 2018-19 NBA耶誕大戰

王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）

陽岱鋼。（資料照，記者倪婉君攝）

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