北美四大職運》最長沒進季後賽 NFL比爾丟給MLB水手

鈴木一朗（資料照，法新社）

暌違17年 水牛城比爾進季後賽

NFL水牛城比爾相隔17年後，再次打進季後賽。（今日美國）

〔記者徐正揚／綜合報導〕NFL昨天結束2017年例行賽，MLB西雅圖水手意外成為最大配角，水牛城比爾相隔17年後再次打進季後賽，把北美四大職業運動（NFL、MLB、NBA、NHL）最長的季後賽乾旱「交棒」給水手，但以美聯西區的態勢來看，水手可能繼續成為紀錄保持人。

NFL本季最後一週，美國聯會由4隊搶2張外卡，比爾必須贏邁阿密海豚，且巴爾的摩烏鴉輸辛辛那提孟加拉虎，才能繼1999年後重返晉級季後賽，雖然海豚第4節發動凶猛反撲追回13分，比爾憑藉最多領先19分的雄厚本錢，仍以22：16勝出。

比爾全隊賽後都留下看轉播，當烏鴉於第4節開始後7分鐘，靠四分衛華勒斯傳球達陣以27：24首次超前，休息室裡氣氛相當凝重，直到最後53秒，孟加拉虎靠四分衛道爾頓傳球達陣以31：27拿回領先，比爾全隊瞬間陷入狂喜。

一朗加盟年後 水手摃龜至今

比爾中止長達17年的季後賽乾旱，北美四大職業運動最久沒打季後賽的球隊換成水手，前次是鈴木一朗剛加盟的2001年，他包辦美聯年度MVP、新人王、外野手金手套與銀棒獎，佐佐木主浩、前義大犀牛賈西亞、前統一獅將軍都是主力球員。

水手那年以116勝改寫隊史單季最佳戰績，第3度在美聯西區封王，第4次也是首次連續2年進季後賽，分區系列賽打滿5場擠掉印地安人，美聯冠軍賽只打5場就被洋基淘汰，之後便與季後賽無緣，最接近的一次是2003年，以2場勝差在美聯外卡輸給紅襪。

除了從馬林魚換來快腿高登，水手自去年季後沒有重大補強，搶大谷翔平輸給天使，最大咖自由球員達比修有可能回遊騎兵，尋求衛冕的太空人兵強馬壯，都增加水手今年在分區出線重返季後賽的難度。