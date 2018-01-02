厄文解圍 綠衫軍率先30勝

厄文（右）關鍵時刻穩住陣腳，助綠衫軍率先搶下30勝。 （今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕東霸天塞爾提克昨在自家主場迎戰後段班的籃網，原本在決勝節握有14分領先的他們，卻在倒數18秒時，被追到剩2分差，面臨翻船危機，一哥厄文的關鍵罰球，為球隊保住勝利，綠衫軍以108：105收下3連勝，也成為本季首支拿下30勝的隊伍。

決勝節差點遭籃網翻盤

塞爾提克首節取得10分領先，開局氣勢不差，但籃網在次節展現韌性，一口氣把落後分數要回來，甚至扳平，讀秒階段投進關鍵罰球的厄文，也肯定對手的表現，「要稱讚這支球隊的天賦，他們48分鐘都非常認真，也讓我們面臨挑戰。」

厄文繳出全場最高28分、8籃板，替補上陣的莫里斯15分次之，新秀塔圖姆手感降溫，僅進帳9分。

籃網霍林斯傑佛森拿下全隊最高22分、12籃板，他在決勝節一人獨拿11分，率領籃網反撲，距離中止對戰塞爾提克6連敗，只差臨門一腳，他表示球隊克服開局落後展現韌性，也已盡全力去拚，只是結果未能如願。

厄文期待後天對決前東家

塞爾提克下一戰將在週四早上對決勁敵騎士，厄文興奮與前東家交手，「期待這個挑戰，對我們來說是個不錯的考驗。」兩隊前次交手為開幕戰，當時綠衫軍以3分之差勝出，而騎士目前戰績24勝12負，暫時排名東部第3。