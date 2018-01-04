連2年赴美 郭阜林盼攻破內角

郭阜林連兩年都在FASTBALL USA棒球學校受訓，今年特別加強內角球的攻擊。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕曾經到芝加哥FASTBALL USA棒球學校受訓的統一獅高志綱和郭阜林，在中職打擊訓練營擔任助教。郭阜林已經連兩年前往受訓，他表示，最近這一次的訓練重點是內角球的攻擊，希望今年打擊不再出現死角。

郭阜林連兩年都在FASTBALL USA棒球學校受訓10天，他表示，每一次的重點都不同，教練會針對每個人的需求量身訂做課程，因為去年內角球打得比較不順，季後挑戰賽時中信兄弟投手也一直攻擊他和獅隊其他右打者的內角，所以去年底的課程特別加強內角球的打擊。

郭阜林表示，教練針對如何打內角球，提醒手、腰、腿各部分動作要注意的地方，並錄下影片來做修正，雖然時間不長，已大致掌握到訣竅，接下來就看自己持續加強。

郭阜林表示，FASTBALL USA棒球學校強調目標導向，練習要有目標，上場打擊更要有目標，以前他太注重個人成績，反而打得綁手綁腳，去年因為想要站穩一軍，要求要對球隊有貢獻，不再刻意揮大棒，反打出生涯最多的11支全壘打，自己也很意外，今年仍會以幫助球隊為目標，即使沒有安打，至少要有推進的效果。