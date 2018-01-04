加盟台灣人壽 鄭達鴻仍懷職棒夢

鄭達鴻加盟台中台灣人壽，未來目標仍是重返職棒。（資料照，記者陳志曲攝）

林英傑將加盟台中台灣人壽成棒隊。（資料照，記者陳志曲攝）

楊承駿將至業餘成棒延續棒球路。（資料照，記者林正堃攝）

與林英傑、楊承駿 投身業餘

〔記者羅志朋／天母報導〕去年球季結束離開職棒的林英傑、鄭達鴻和楊承駿，確定加盟新成軍的台中台灣人壽成棒隊，後天球團將為3人舉辦加盟記者會，鄭達鴻透過經紀人林世民表示，未來目標仍是重返職棒。

只是日前有媒體報導，台中運動家與台中市政府合作結束，打完爆米花聯盟將走入歷史，改名「台灣人壽隊」，現有球員須重新透過甄試才能加入，昨台中運動家領隊呂冠玫出面駁斥，表示球隊會永續經營，今年仍會接受體育署和台中市補助，教練和球員也不變。

未來台中將有運動家和台灣人壽2支成棒隊，呂冠玫表示，就像台北市一樣，一隊叫興富發，另一隊叫崇越隼鷹。昨爆米花聯盟台中運動家以3：5不敵航空城。

另一場亞運大學培訓隊以6：3擊敗崇越隼鷹，劉軒荅先發7局失3分奪勝，技壓以7勝暫居聯盟勝投王的日籍投手高塩將樹，高塩先發7局失6分吞下首敗，劉軒荅拿下第5勝。

2015年劉軒荅高苑畢業投入中職選秀，中信兄弟以第11輪順位指名，因價碼談不攏，選擇先讀國體大，大三的他說，如果接下來大專盃和春季聯賽表現不錯，今年就有機會報名中職選秀。

劉軒荅好投 今年可能再選秀

爆米花聯盟賽事期間劉軒荅最快球速144公里，他表示，自己較在意均速，希望均速能維持在142公里左右；此役和他搭配的捕手蔣少宏說，劉軒荅球質不錯，均速約138至140公里。

亞運大學培訓隊劉軒荅昨先發7局失3分，拿下第5勝。（記者羅志朋攝）