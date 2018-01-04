高中畢業打中職 留下離開他都意外

楊子翔高中畢業投入中職，只打1年半就遭釋出。（記者羅志朋攝）

重新再來 楊子翔盼留業餘

〔記者羅志朋／天母報導〕崇越隼鷹內野手楊子翔（原名楊智喬），高中畢業投入中職，只打1年半遭釋出，他表示，如果重新選擇，他會留在業餘球隊。

2013年中職開放高中球員選秀，至今已有42人高中畢業後就打職棒，其中楊子翔、黃靖幃、李文傑和王詮宏已離隊。2014年7月楊子翔從美和畢業加盟義大，隔年底遭釋出，從未上過一軍。

楊子翔回憶，當時美和學長、兄弟球探陳瑞振鼓勵他打職棒，並承諾選秀會指名，沒想到報名隔天陳瑞振就離開兄弟，原本不抱希望，他也考上美和科大，就在量大學球衣尺寸當下，看網路選秀直播，義大指名讓他嚇一跳。

進職棒半年，有一次楊子翔做重量傷了腰，休半年才復出，當初球團只和他簽1年半合約，約滿不續留，職棒夢醒。

「錯愕，難過。」楊子翔說，離開職棒先到綺麗珊瑚打球，去年9月再到崇越發展，目前還是試用期，要等爆米花聯盟打完才能確定是否錄用，他感嘆，「業餘一隊最多只能收5個退役職棒球員，很難找球隊，當初應留在業餘，不該打職棒的。」

楊子翔認為，高中畢業必須是天才型或實力很好的球員，且要很有自信，就像林承飛這樣，再來考慮挑戰職棒，否則先上大學或進業餘球隊磨練，實力累積夠了再挑戰也不遲。

中華職棒2014年季中選秀。（資料照，記者簡榮豐攝）