矮湯助騎士止敗 今無緣戰老東家

I.湯瑪斯（右）首度披上騎士戰袍出征，貢獻17分，助隊終止3連敗。（法新社）

久等處女秀 克城隊友都賞光

〔記者林岳甫／綜合報導〕「矮腳虎」I.湯瑪斯經歷多時養傷，昨克城球迷總算盼得其歸隊，他也展現高效率，提升球隊攻擊火力，助騎士以127：110大勝拓荒者，終止3連敗，他退場時獲得球迷熱烈掌聲，宛如救世主降臨。

175公分的湯瑪斯上季效力塞爾提克，場均貢獻28.9分、5.9助攻，助綠衫軍登上東部龍頭。

塞爾提克在球季結束後，把湯瑪斯送至克利夫蘭，換取騎士二當家厄文。綠衫軍本季在厄文帶領下打出佳績，反觀騎士卻碰上開季低潮，近期又吞下連敗，也加深克城球迷對湯瑪斯歸隊的期待。

湯瑪斯昨首節剩4分33秒時替補上陣，第四節又與「閃電俠」魏德攜手率隊打出13：0攻勢奠定勝基，讓他提前在8分10秒下場休息，騎士主帥泰倫魯先與他握手致意，宣告他將功成身退，球迷也給予熱烈歡呼。

投12中6 進帳17分

湯瑪斯上場18分56秒，出手12次命中6球，包括3顆三分球，貢獻17分；魏德拿到15分，兩人幫助騎士板凳共進帳61分，遠勝拓荒者的23分。

騎士先發詹姆斯24分、洛夫19分、克勞德17分，他們與J.R.史密斯、魏德等人都對湯瑪斯的表現讚譽有加。湯瑪斯表示，首戰隊友給他很多攻擊機會，他並未想過能打得如此順手，現階段對場上狀況仍有些生疏，得再花些時間找回昔日身手。

騎士今「背靠背」碰上塞爾提克，由於湯瑪斯剛傷癒歸隊，球團為保險起見早已宣布他將休兵，暫時無緣看見他對決老東家。