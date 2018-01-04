帕帥1176勝 生涯勝場數衝第5

2018/01/04 06:00

帕波維奇昨拿下生涯第1176勝，躍居總教練生涯勝場數第5。（今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕馬刺「雙星」雷納德、艾德瑞吉昨合力貢獻54分，率隊以100：91氣走尼克，送給執教黑衫軍近22年的主帥帕波維奇生涯第1176勝，獨居總教練生涯勝場數排行榜第5。

雷納德上場30分32秒及25分進帳，都是本季新高。他因傷勢關係，去年12月中歸隊，至今還會視情況輪休，且他出賽的7場比賽，黑衫軍僅3勝4敗。

雷納德本季場均上陣僅21.9分鐘，遠不及上季的33.4分鐘，他表示，上場時間受限，確實較難找回最佳狀況，但唯有透過循序漸進的恢復過程，才能讓他保有更健康的身體，面對接下來的挑戰。

帕波維奇率隊連續20年晉級季後賽及贏得5座總冠軍，如今執教勝場數又成為第5，且前4位總教練都退役，他未來有望成為史上最多勝的名帥。

此外，馬刺老將吉諾比利在第三節欲傳球給艾德瑞吉，球卻直接破網，但因力道過大，看起來像沒進球，害吉諾比利急忙找裁判解釋，好在經由重播檢視後，馬刺有討回3分，在場邊偷笑的帕波維奇坦言：「我不知道有進球，但球員都那麼著急找裁判抗議，我只能裝作有看見。」

馬刺雷納德（右）企圖越過尼克波辛傑斯傳球給隊友。（美聯社）

相關關鍵字： NBA 馬刺 雷納德 帕波維奇

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